Francisca Lachapel actuará en película con William Levy (FOTOS)

Después de obtener la corona de Nuestra Belleza Latina 2015, ser presentadora del programa Despierta América y actuar en la telenovela Despertar Contigo, ahora Francisca Lachapel está preparando su incursión en el cine.

Y pretende hacerlo por la puerta grande, ya que según People en Español la artista actuará al lado del galán William Levy, en la película El Fantasma de mi Novia, historia que se filma entre su país natal, República Dominicana, y Nueva York.

Además de compartir créditos con Levy, la ahora villana de la telenovela Despertar estará al lado de Carmen Villalobos, Brandon Peniche y Susana Dosamantes, entre un gran elenco, algo que la tiene muy emocionada.

“¡Qué alegría compartir con ustedes mi primera participación en una película! Súper contenta de compartir con grandes actores y actrices”, expresó Lachapel días atrás en su cuenta oficial de Instagram.

"¡Qué alegría compartir con ustedes mi primera participación en una película! Súper contenta de compartir con grandes actores y actrices"



En menos de dos años, la intérprete de Mela La Melaza ha pasado del anonimato más absoluto a convertirse en uno de los rostros más queridos de la televisión hispana. Algo que a la exreina de Nuestra Belleza Latina aún le cuesta asimilar.



“[…] a veces pienso en todas las cosas que pedía a Dios cuando era una niña llena de inocencia, hoy se me llenan los ojos de lágrimas”, expresó la actriz el pasado lunes en sus redes sociales.





“Algo dentro de mí siempre me dio la certeza de que aunque mis circunstancias me decían lo contrario, iba a lograr cada cosa que tenía en mi mente y corazón. Nunca desistí por más agrios que se me ponían mis días, por más lejos que se venían mis sueños, nunca desistí… Nunca me di por vencida aun cuando nadie creía en mí, cuando todos pensaban que estaba loca”, agregó Lachapel.