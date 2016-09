Francisca Lachapel aclara confusión

La noticia de que dejaba el show de ‘Despierta América’, dada a conocer por la propia Francisca Lachapel durante el show de la semana pasada, fue aclarada por la presentadora, quien pidió disculpas y dijo que no había explicado bien.

En un segmento de aclaración durante el show de este lunes, la dominicana junto a otros presentadores, aclararon que su viaje a México no significa que vaya a dejar el show.

“Señores no me voy del show, aclaro, no me voy del show, ustedes me van a poder ver todos los días en vivo desde México”, dijo la ex Nuestra Belleza Latina.

El segmento aclaratorio también fue respaldado por Karla Martínez, quien relató detalles de cómo se harán las transmisiones y por cuánto tiempo.

“Francisca nos se va de Despierta América, el viernes ella contó que se va a Televisa a participar en una telenovela, ella viajará a México por poco tiempo a grabarla y durante ese tiempo pues va a estar en vivo todos los días, durante las cuatro horas del programa, así que ustedes nunca la van a dejar de ver”, dijo Martinez.

Por su parte Francisca dijo que la emoción le ganó al compartir la noticia y debido a eso se dio la confusión.