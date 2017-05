Francisca descubre que algo la une a Esmeralda Pimentel (FOTO)

Durante la sesión de fotos de los 50 más bellos de la revista People en Español, la conductora de Univisión Francisca Lachapel descubrió algo que ni ella se imaginaba.

Resulta que este año la actriz mexicana Esmeralda Pimentel también formó parte de la codiciada lista, por lo que hizo muy buena amistad con la ganadora de Nuestra Belleza Latina.

Lo que ni ellas se imaginaban es que no solo formarían una linda amistad, sino que Francisca descubriría que entre las dos hay una gran conexión, pues Esmeralda también tiene sangre dominicana.

Aunque Pimentel nació en Puebla, México, su padre es dominicano, mientras que su madre es de Guadalajara.

La presentadora de Despierta América compartió esta noticia en sus redes sociales y escribió: “Esta belleza también tiene sangre Dominicana!!Un gusto conocerte @esmepimentel, #DominicanPower #Dominicanas”, dijo.

La noticia tamnbién tomó por sorpresa a sus fans: “Wow qué bien, no sabía que Esmeralda Pimentel era parte Dominicana!!!! Bienvenida entonces!! Muy bella”, “Wooooow ella tiene sangre dominicana también, muy buena actriz, me fascina”, “Yo siempre veía La Vecina, solo por verla a ella. Me la encuentro hermosa!!! Pa’ que vean que allá en la isla habemos de todos los tipos y colores”, “Que gusto me da saber que lleva sangre Dominicana; ella me encantó con su novela”.

Este año Esmeralda se prepara para estrenar la novela Enamorándome de Ramón junto a José Ron, algunas de las novelas donde ha actuado son: La vecina, El color de la pasión, De que te quiero, te quiero, Cachito de cielo y Abismo de pasión.