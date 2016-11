Francisca confiesa cómo se libra de comentarios ofensivos (VIDEO)

La presentadora Francisca Lachapel aún tiene que aguantar comentarios muy desagradables e incluso ofensivos de los llamados ‘haters’.

Sin embargo confesó dentro del programa Despierta América que la mejor forma de librarse de las palabras que alguna vez la hicieron sentir sin ganas de ir a trabajar, es ignorándolos.

“Me pasaba al principio, me han dicho que soy muy fea para salir en televisión”, dijo en un debate que tuvieron dentro del matutino.

Recordaron el polémico mensaje que le escribieron en redes sociales donde le pidieron: “¿por qué no le haces un favor a la televisión y te matas?”.

“Eso a mí me tumbó, no quería venir a trabajar, lo que hice fue rodearme de las personas que me quieren, me mantuve agarrada de ellos, leí mucho, curé un poco lo que sentía por dentro, ahora ya me siento (y) leo (los comentarios) y nada de lo que escriben me afecta, nunca los bloqueo porque la mejor manera de fastidiarlos a ellos es que me vean feliz, me vean mis proyectos”, contó Francisca.

Y aseguró que ella le responde a quienes le dicen cosas con cariño.