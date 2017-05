Florinda Meza se molesta cuando le preguntan si tuvo un amorío con ‘Quico’ (VIDEO)

Florinda Meza no ocultó su molestia cuando en una entrevista con el conductor Gustavo Adolfo Infante, le preguntaron por su supuesto romance con Carlos Villagrán (“Quico”).

La actriz prefirió esquivar la pregunta y molestarse con el entrevistador.

“¿Mantuviste una relación con Carlos Villagrán?”, le dijo el periodista durante la grabación de su programa “El minuto que cambió tu destino”.

Aunque el periodista quiso interrumpir la entrevista para continuar con una pausa comercial, la actriz no pudo contener su enojo y respondió con evasivas.

“Yo simplemente me niego a manosear eso (…) Yo me niego a contestar esa pregunta porque no estoy dispuesta a darle rating a nadie (…) No estoy dispuesta a darle público a Carlos Villagrán, ¿tú sí? ¡Allá tú!”, le dijo evidentemente molesta. Inmediatamente después, el entrevistador le pidió disculpas a la actriz por hacerla enojar.

Después de eso, Florinda Meza, viuda de Roberto Gómez Bolaños, continuó más tranquila con la entrevista.

La reacción de Florinda Meza puedes verla a partir del minuto 19.