Festival de Cine de Atlanta incluye varias cintas hispanoamericanas

El Festival de Cine de Atlanta ha incluído una decena de cintas que iluminan las vidas de hispanoamericanos y que proyectará junto a sus otros 180 largometrajes, cortos, documentales y videos musicales de diversos países.

Además, en esta edición del festival, su número 41, se organizan talleres y charlas con cineastas, expertos en cine y estudiantes, y fiestas para cinéfilos de corazón. Las cintas y eventos del festival se presentarán en múltiples sitios como The Plaza Theatre, Avondale Towne Cinema y el Rialto Center. Esta tarde, la cineasta uruguaya Ana Tipa hablará a las 5 p.m. sobre su documental Preso en una recepción coordinada por los organizadores del festival y la Comisión de Ciudades Hermanas de Atlanta y Río de Janeiro en The Highland Inn en Atlanta. Y las 7:30 p.m., la cineasta sudamericana asistirá a la proyección de Preso en The Plaza Theatre.

Preso es un documental de 92 minutos de duración que cuenta la historia de un jornalero uruguayo que está construyendo una prisión en la zona fronteriza entre Brasil y Uruguay. Vive una doble vida. En la parte uruguaya Miguel vive con su mujer oficial y dos hijos y en la parte brasileña tiene otra pareja, que tiene siete hijos y ninguno es de él.

En entrevista con MundoHispánico, Tipa habla de su documental y el conflicto que vive su personaje principal.

MH: Cuéntanos sobre tu documental Preso:

AT: Ocurre que la palabra documental define muchas cosas. Por lo general el espectador lo asocia con algo más informativo. Preso es una historia como de ficción porque no hay entrevistas, cuenta un conflicto muy difícil que tiene una persona en situación y cómo lo va resolviendo. En ese sentido es una película de ficción pero que ocurrió en la vida real.

MH: ¿Cómo nació la idea de este documental?

AT: La idea original surgió del hecho que Miguel estaba construyendo una cárcel cuando lo conocí. Todo ocurre en la frontera entre Brasil y Uruguay. Vive en Uruguay con su primera familia, digamos la más oficial, y se mueve de un lado a otro para estar con su segunda familia. Me interesó mucho la metáfora de un hombre que está atrapado en una situación que él mismo ha creado. Es visualmente interesante ver estos muros alambrados de púas y cómo él no encontraba la manera de salir de su situación.

MH: ¿Por qué te interesó abordar el tema de la doble vida de este hombre?

AT: Porque un conflicto humano de esta categoría es muy interesante para contarlo en una película. La doble vida es un tema que normalmente no se toca. Se toma más humorísticamente, pero tratarlo más serio, seguro que no hay nada. Me interesó hacerlo de una manera pionera porque es un tema tabú. También por el hecho de que en nuestras sociedades esta situación se acepta, pero de forma tácita u oculta; no se dice abiertamente pero todo el mundo lo sabe.

MH: ¿Consideras que esta problemática de los hombres ‘machos’ que tienen varias familias sea más ocurrente en el Tercer Mundo?

AT: Es muy comprometedora esta pregunta. ¿Por qué sucede? Seguramente el machismo de nuestros países es muy determinante. El hombre es más hombre cuanto más procrea. El hecho de tener más de una familia e hijos aumenta su valor como persona y su autoestima. El hombre no puede rehusarse si se le presenta la oportunidad de hacerlo.

MH: ¿Por qué decidió llevar esa doble vida?

AT: Porque se dejó llevar. He descubierto a través de la observación que el hombre puede permitirse tenerlo todo, y se le permite. Moralmente se le puede permitir una familia, su carrera y quizás otra familia o algo más divertido como una amante. Y la mayoría de hombres no renuncian a eso, porque pueden, y ¿por qué van a renunciar a eso?

OTRAS CINTAS EN NUESTRO IDIOMA:

Muerte por mil cortes: documental que cuenta el histórico conflicto entre Haití y República Dominicana a raíz del asesinato de un guardabosques dominicano. 27 de marzo, 9:30 p.m.

Ann: Carla Fonte (Venezuela) explora los misterios de la mente y el desapego del ego. 31 de marzo, 9:45 p.m.

La soledad : una humilde familia de Caracas sobrevive en una decrépita mansión. Su salvación: un posible tesoro escondido entres sus paredes. 1 de abril, 2:30 p.m.

41 Festival de Cine de Atlanta

Cuándo: 24 de marzo-2 de abril. Diversas horas.

Costo: $10 (por película) , $75 (pase para todo el festival)

Dónde: Múltiples sitios.

Info: www.atlantafilmfestival.com