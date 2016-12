Fernando del Solar espera arreglar relación con Ingrid Coronado

A la par que recupera su salud física, el presentador argentino Fernando del Solar, también ha comenzado a sanar su corazón, después de anunciar oficialmente su separación de Ingrid Coronado, en mayo de 2015.

La pareja se casó en 2011 y durante su relación procrearon a sus hijos Luciano y Paolo.

Pero tras su rompimiento han estado envueltos en chismes y especulaciones, tanto, que se presume no se dirigen la palabra, sin embargo dejó entrever que le gustaría arreglar las cosas con Ingrid.

Al asistir a la inauguración de una clínica de belleza, el jueves por la noche, prefirió no hacer comentarios sobre las declaraciones que su ex mujer hizo en el programa Historias Engarzadas.

“Toda separación es fea, no conozco una que sea padre, y tal vez las cosas terminen por mejorar en un tiempo. (Ingrid) es la mamá de mis hijos, mi tirada es que llegue el día en que las cosas estén a todo dar.

“Quizá hoy no es el momento, ni el tiempo, es normal en una separación, no es nada de otro mundo”, compartió Del Solar.

A punto de finalizar el año, el argentino planea pasar Año Nuevo con sus hijos y espera que en el 2017 se de la oportunidad de volver a trabajar en televisión.

“Al lugar al que vaya, voy a ir a divertirme y a pasármela bien, que sea un buen proyecto y que respeten mis días de tratamiento.

“Esa es mi única exigencia hoy por hoy, por todo lo demás tengo muchas ganas de regresar a la tele, de pararme frente a una cámara y pasármela bien.

También declaró que su relación con el hijo de Ingrid, Emiliano, siempre fue buena, “fue fantástica, no es mi hijo de sangre pero lo traté como uno más”, respondió Fernando del Solar cuando le preguntaron qué de cierto había en las declaraciones de Ingrid Coronado para “Historias Engarzadas” en cuanto a su deseo de que la habitación que utilizaba Emiliano, el hijo de la conductora y el cantante Charly, fuera utilizada para un estudio. Del Solar, sorprendido con la declaración externó un “¿neta?” cuando se lo preguntaron y dijo no haber visto el programa de Raquel Garza.

“Lo adoro a ese enano, ya está más alto que yo pero a ver, chicos, estuvo siete años viviendo con nosotros, fue una parte fundamental de la familia”, dijo.

También según El Universal negó que Maggie Hegyi haya tratado de mediar entre los dos o que él haya preferido a su familia antes que a Ingrid. “No, en absoluto”, dijo sobre esto en tono serio. También dijo que Raquel Garza no lo buscó para contar su parte de la historia.

“A mí nunca me buscaron y si me hubiesen buscado hubiese dicho que no o que sí, lo hubiesen sabido, yo no tengo nada que esconder pero no me buscó y me parece bien, fue una versión. Me parece bien”, explicó el conductor argentino.

A pesar de todo, aara Fernando del Solar, el 2016 fue increíble, pese a que a principios de año tuvo fuertes problemas de salud y continuó los trámites de divorcio con Ingrid Coronado.

“¡Estoy vivo! El 1 de enero de este año tenía 25 kilos menos, una traqueostomía, los músculos atrofiados, no podía caminar, no podía comer mas que a través de una sonda nasogástrica, y mírenme cómo estoy. ¡Estoy poca madre!”, dijo el conductor.

En diciembre pasado, Del Solar fue hospitalizado por un recaída que tuvo del cáncer linfático que padece. A casi un año, asegura estar cada vez mejor y más tranquilo, después de todo lo que ha vivido.

“Mis hijos recuperaron a un papá que durante un tiempo no estuvo con ellos, que no estaba presente en casa porque estaba en el hospital, enfermo y no podía jugar.

“Hoy jugamos y los acompaño al futbol, hago la tarea con ellos, nos vamos a pasear, nos metemos a la alberca. Tienen un papá otra vez”, agregó.

Sin embargo, aún continúa con tratamientos de quimioterapia para vencer la enfermedad, que le diagnosticaron en 2012.

“El doctor dice que voy muy bien, y hasta que no me hagan un PET (tomografía por emisión de positrones) y arroje que ya no hay actividad tumoral, seguiré dándome tratamiento. Ya no se saben cuántas son o cuántas faltan o quedan, sino que seguimos hasta que termine todo”, explicó. (Con información de Agencia Reforma y El Universal).