Fanny Lu es atacada por cambiar de look y le llueven críticas (FOTO)

Fanny Lu fue atacada en las redes sociales por su nueva imagen. La colombiana cambió el look de sus cejas, aunque sus fans no estuvieron muy contentos con la decisión.

La cantante compartió una fotografía en la que un detalle en su rostro no pasó desapercibido y rápidamente le hicieron notar que no estaban de acuerdo.

En las fotos aparece con sus cejas más gruesas y tupidas.

“Las cejas no le lucen, muy bonita pero mejor las cejas de antes, se veía más delicada”, “tú eres hermosa! Pero no me gustan tus cejas, te hacen ver diferente, no sé”, “No sé, esas cejas no te van”, fueron algunos de los comentarios que recibió.