Fan enloquece porque no alcanzó boleto para ver a Justin Bieber (VIDEO)

El drama por ver a Justin Bieber en su regreso a Monterrey después de cinco años desató ayer una locura y un contraste de emociones entre miles de regias.

Hubo llanto de alegría en quienes salieron saltando y gritando de emoción de las taquillas de la Arena Monterrey con su boleto en mano, pues ya lo habían logrado. Pero uno está llamando la atención, se trata del caso de Camila Martínez, de 17 años, quien armó tremendo drama al enterarse de que ya no alcanzaría boleto para el concierto del canadiense.

En las imágenes aparece la desconsolada chica suplicando por una entrada para ver a Bieber: “Es mi regalo de 18 años, es lo único que pedí y le estoy rogando a Dios que me dé la oportunidad de volverlo a ver. No importa en qué sección me toque, lo único que pido es verlo”.

Las lágrimas de tristeza, decepción y sobre todo mucho coraje se apodó de las jóvenes que hicieron ocho horas de fila ante un ardiente sol…Y al final recibieron la fatal noticia:

“Se terminaron los boletos de la preventa. Ahora hasta el 2 de noviembre en la venta libre”, dijo un guardia de la Arena Monterrey, en representación de Zignia Live.

El grito de protesta de las adolescentes y de sus mamás se escuchó. Ellas exigían una explicación.

¿Por qué no venderles una entrada si todavía tienen boletos para el 2 de noviembre?, era el reclamo.

Justin llegará el 15 de febrero con su Purpose World Tour al Estadio BBVA Bancomer, con capacidad para más de 50 mil personas.

El astro canadiense sabe de la pasión de sus fans regias, porque hace cinco años las niñas lloraron, gritaron, se tiraron al suelo y patalearon por tener un boleto para su concierto.

Y esa “bibermanía” que provocó que en el 2011 el artista vendiera en 4 minutos y 42 segundos las entradas de la preventa, ayer se apoderó nuevamente de las regias, porque en ocho horas volaron ¡40 mil boletos!

La preventa Santander que se llevó acabo ayer arrancó a las 10:00 horas en la Arena, pero también el público pudo comprarlas en línea.

Y aunque a las 13:26 horas la página de Superboletos informó que las entradas se habían agotado por este medio, la venta aún continúo en las taquillas.

“Llegamos a las 10 de la mañana. No fui a trabajar. Siento tristeza y coraje porque ha sido tiempo perdido”, dijo Andrea Sanabria, de 19 años.

La joven de la Colonia Colibrí estaba por pasar junto con un grupo de cinco amigos a la taquilla para obtener su entrada.

“Salió el guardia y me dijo que ya no había boletos, que hasta el 2 de noviembre en la venta libre”, agregó decepcionada.

“Queremos que salga el encargado de la Arena”, expresó Nancy Lara, quien iba a comprar un boleto para su hijo. “Que den la cara, el responsable de esto, no el guardia. Es muchísima gente que está en la fila”.

En medio de la decepción llegó un joven con camisa de Tigres a vender dos boletos. Y todas corrieron hacia él.

“A mí me costaron mil 500 pesos, pero me están ofreciendo 5 mil por los dos”, dijo.

Otro chico también se acercó a las mamás y fans a vender otras cuatro entradas de 800 a ¡4 mil 500 pesos!

Las lágrimas vinieron de las más chicas, como Victoria Abril Soto, de 13 años, quien dijo que su mamá hizo un esfuerzo por obtener ayer mismo la tarjeta Santander.

“Me moví al banco y saqué la tarjeta. Y nos venimos a la Arena”, dijo Adriana Puga, mamá de Victoria, quién llegó desde las 13:00 horas y no alcanzó entradas.

Para calmar los reclamos, un guardia informó que aún había disponible un 40 por ciento de los boletos destinados para la venta libre, sin embargo, la empresa aseguró que ya se agotaron 40 mil entradas.

La queja de los padres de familia también fue porque a varios de ellos la grúa les llevó sus carros, ya que estaban mal estacionados.

“Tenía una hora y media haciendo fila y se llevaron mi camioneta. Pero nos están informando los de tránsito que de aquí mismo, de la Arena, les habían hablado”, dijo Elena Sepúlveda.

“¿No conoces a alguien, manita, que nos pueda ayudar a sacar las camionetas?, dicen que son mil 500 pesos por sacarla del corralón”, preguntó una señora a la reportera.

Pero el drama y la locura por los boletos para ver a Justin no termina: El próximo miércoles será la venta libre.

Desde ayer ya hay más de 30 jóvenes haciendo fila para comprar las última localidades…Todo sea por Justin. (Con información de Agencia Reforma).