Salma Hayek a los latinos en EE.UU.: Votemos por Hillary (VIDEO)

“No podemos dejar que nos insulten más ni nos denigren”, sentencia la actriz mexicana Salma Hayek en un video publicado el martes en el canal de Youtube de Hillary Clinton.

La Hayek hace un llamado a todos los latinos residentes en Estados Unidos a que voten por la candidata Demócrata a la presidencia.

“Quienes tenemos el poder de votar, se los debemos a todos esos inmigrantes indocumentados”, dice en tono severo la actriz.

El mensaje de la artista cierra con un entusiasta pedido para los latinoamericanos: “Votemos por Hillary Clinton”.

La estrategia Demócrata se ha mostrado más agresiva entre la comunidad latina en Estados Unidos aprovechando la retórica anti inmigrante de Donald Trump, el candidato Republicano a la presidencia.

Hayek, además se ha involucrado en el activismo político por medio de sus redes sociales y varias obras y movimientos en favor de las mujeres prueba de ello son las recientes publicaciones en twitter criticando a Donald Trump.

I was wondering what would happen if #DonaldTrump had Hispanic heritage…#Mexicanproud pic.twitter.com/W9uGWZ4oZM

— Salma Hayek (@salmahayek) 20 de junio de 2016