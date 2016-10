Reaparece Rafa Rojas y reconoce que fue novio de Thalía

El actor Rafael Rojas reapareció nuevamente tras la polémica atizada por una publicación que indicó que vivía en la calle.

El actor concedió una extensa entrevista al diario La Nación de Costa Rica, país del que es originario.

En la entrevista el actor , dijo que vivía feliz con su pareja en su residencia ubicada en Tlalpan, en la Ciudad de México, país en el que logró la fama y donde reside desde hace más de 30 años.

El galán de la década de los noventas reconoció entre risas, que fue novio de la actriz y cantante mexicana Thalía, con quien protagonizó la telenovela “Quinceañera”.

“Sí, con Thalía fuimos novios por un tiempo, y conste que lo digo porque fue ella quien lo contó en una entrevista, años después. Los caballeros no tenemos memoria”, dijo el actor al diario costarricense.

Cuando la periodista le mencionó a Edith González como otra de sus exnovias, el actor de “Baila Conmigo”, prefirió eludir la pregunta.

“No, no… ya te dije, los caballeros no tenemos memoria”.

Rojas, quien está alejado desde hace varios años de los sets, dijo que se despierta todos los días a “a las 4 y media de la madrugada” y que hace trabajo audiovisual, no remunerado, en proyectos de la Universidad donde trabaja su esposa.

”Mi abuelo materno me enseñó a sembrar, yo tengo mis ahorros y recibo un ingreso por todos los programas que he hecho. Nos gusta mucho la vida en pareja y con amigos, vamos a cenar, al cine y viajamos a Costa Rica dos veces al año”, indicó el actor.

El actor aprovechó para rechazar una vez más una publicación que indicaba que vivía en la ‘indigencia’.

“No, quienes dijeron eso fueron casi siempre los mismos, los de ese pasquín que la tomaron contra mí para vender más ejemplares. Yo nunca salí a desmentir nada… ¿para qué? Hasta que ya se pasaron con el tema del mendigo y eso. A ver… un santo no he sido. Me tomaba mis tragos y eso ¡todavía me los tomo! ( risas ), pero eso que inventaban de que estaba en centros de rehabilitación o viviendo en las calles, jamás”, dijo el actor a La Nación.

El actor dijo al medio tico, que aun recibe ofertas para volver a los escenarios y que hace un par de años rechazó un papel con la serie “Sitiados”, de la cadena Fox, donde ni siquiera leyó el guión, algo de lo que después se arrepintió.

Rafael Rojas es reconocido en México por protagonizar novelas con alto rating, entre ellas: “Quinceañera” , “Baila conmigo” y “Teresa”, junto a actrices como Thalía, Paulina Rubia y Salma Hayek.