Paulina Rubio es motivo de burla por equivocarse en premios musicales

La cantante Paulina Rubio causó controversia durante su actuación en los premios Telehit, en el Foro Sol, al confundir la gala con MTV.

“Los quiero MTV”, gritó la chica dorada, para enseguida corregir, “No vale nada, Telehit es el mejor”.

Inmediatamente el video del momento subió a las redes sociales, donde pronto desató las burlas de los usuarios.

“Qué bruta póngale cero” y “ni cómo ayudarla”, fueron algunos de los comentarios que provocó en los usuarios de Twitter.

La premiación realizada en el Foro del Sol ante 45 mil personas fue un choque generacional entre los llamados millenials y los de la generación X.

Ay wey! Les dije q Girls just wanna have fun! MTV ????Fue broma no es dislexia! ???? Gracias @memodelbosquetv Estreno #Mequema Premios @tvtelehit

— Paulina Rubio (@paurubio) 11 de noviembre de 2016