Óscar De La Hoya admite que tuvo un año difícil (VIDEO)

En su primera entrevista después de que se hizo público un video en el que aparecía tomando alcohol y revelando que estaba soltero, el boxeador y promotor Óscar De la Hoya admitió que su vida está lejos de ser perfecta, pero que sigue en búsqueda de la felicidad.

“Yo no voy a estar aquí, para decir que la vida es perfecta, sí ha sido difícil, pero yo soy una persona bien optimista, vamos a hacer el trabajo para comenzar el año 2017 como dicen… con la cara en alto, mi vida ha sido muy bonita, estoy agradecido, pero realmente quién es feliz al cien por ciento, eso no existe, voy a ser egoísta este año me voy a ir a un retiro para encontrar la paz, ese regalo me lo voy hacer, me va a costar caro pero lo voy hacer”, dijo a las cámaras de Primer Impacto.