Lorena Meritano contesta a quien la criticó por posar en bikini

La actriz Lorena Meritano recibió criticas por parte de un internauta tras publicar una foto en bikini, ya que según publicó, la actriz luce muy delgada.

“Aún hay que subir de peso”, escribió.

Sin embargo, la actriz que ha tenido una larga batalla contra el cáncer de seno, decidió no quedarse callada y le respondió al seguidor de Instagram.

“Mi Amor adorada: no tengo que subir o bajar para agradarte a vos ni a nadie. Gracias a Dios Estoy Sana y me siento hermosa por dentro y por fuera. Te mando besos y que cada quien sea libre de ser como le gusta a si mismo . A ser felices y fieles a nosotros mismos. Todo bien con vos y con todos “.

Varios internautas salieron en defensa de la actriz de origen argentino y hasta criticaron a quien resaltó su delgadez, sin embargo la actriz prefirió bajar el tono con otros mensajes hacia uno de sus críticos.

” A vos te mando todo mi amor y respeto ojalá comprendas que que soy honesta y libre y me siento feliz y hermosa, y eso no lo dice un espejo…besos a vos y a todos”, publicó la actriz de “Pasión de Gavilanes”, en Instagram.