La Roca salva a Belinda en el trailer de Baywatch (VIDEO)

El primer trailer oficial de versión cinematográfica de “Baywatch” fue lanzado el jueves y en el mismo aparece la cantante mexicana Belinda haciendo gala de su belleza.

En el clip se ve la escena en la que el actor estadounidense Dwayne Johnson rescata a la mexicana, y ésta en agradecimiento se le insinúa al fornido ex luchador.

When you’re in deep water, we got you. And we look damn good too. Watch the teaser trailer for Baywatch. #BeingBaywatch ???? pic.twitter.com/2dSSa8RIt7

