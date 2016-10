Geraldine Galván derrama dulzura en ‘Hasta que te conocí’

Hay personajes que marcan la vida de los actores y para Geraldine Galván, es el de Virginia, la hermana de Juan Gabriel en la serie Hasta que te conocí (Telemundo)

Geraldine comenzó desde niña en el mundo del canto y la actuación en series infantiles y telenovelas como El cubo de Donalú, Amy, la niña de la mochila azul y Carita de Ángel. Mas recientemente se ha destacado en la serie Terminales y las telenovelas, Por ella soy Eva y Reina de corazones.

En entrevista exclusiva con MundoHispánico, la actriz mexicana habló sobre la serie del Divo de Juárez, sus nuevos proyectos y el orgullo de ser latina en Estados Unidos.

MH: ¿Cómo fue tu experiencia en Hasta que te conocí?

GG: Muy contenta de haber participado en la biografía de un grande. No solamente para mí, sino para muchos es muy grande la pérdida de Juan Gabriel, pero me siento feliz y orgullosa de haber representado un papel tan importante.

MH: ¿Cómo te preparaste para el rol de Virginia?

GG: Fue algo muy chistoso. Estaba en Estados Unidos terminando una serie, cuando Álvaro Curiel, el director de la serie, y con quien había trabajado hace siete años en la serie Terminales, me contactó y me dijo que me quería para este personaje. Con Curiel y el guionista Alejandro Aimetta comenzamos a trabajar en el personaje de Virginia, para que la gente conociera este personaje tan importante en la vida de Juan Gabriel. Tuve la libertad de poder jugar y experimentar con Virginia.

MH: ¿Qué te ha impresionado de la serie?

GG: Muchas cosas. Las personas claves en la niñez de Juan Gabriel como quien le enseñó a tocar guitarra. La serie nos enseña a los jóvenes que no importa de dónde vengas ni los recursos que tengas, que se pueden cumplir tus sueños. Juan Gabriel es un gran ejemplo con todas las trabas que tuvo que vivir y llegó a ser quien fue, un grande que cantó en diversos idiomas, componía precioso y cuando lo escuchabas se te erizaba la piel.

“Me siento orgullosa de ser mujer, somos tan sabias e inteligentes como los hombres y hacemos todo lo que ellos hacen y con tacones”.

Geraldine Galván, actriz

MH: ¿Qué descubriste de Virginia?

GG: Que ella se comportó como la madre de Juan Gabriel, que pedía a gritos la figura materna. Gracias al apoyo y los valores que le dio a su hermano, él tuvo el valor de salir adelante. La complicidad que tenían era hermosa.

MH: ¿Cuándo descubriste la música de Juan Gabriel?

GG: Desde que tengo uso de razón sé quién es. Mi abuelo era la primera voz y bajo del Trío Los Caballeros de Chamín Correa. Ellos tuvieron el honor de colaborar en el disco que Juan Gabriel le hizo a Roció Dúrcal. Yo crecí con esa música.

MH: ¿Cuáles son tus canciones favoritas de Juan Gabriel?

GG: Se enchina la piel cada vez que escucho ‘Hasta que te conocí’, quién no ha bailado con ‘El Noa Noa’, y todas, todas sus canciones me encantan.

MH: ¿Qué sientes al haber compartido cámara con grandes actrices en esta serie como Dolores Heredia y María Rojo?

GG: Es increíble. Imagínate, al principio me decían que iba a quedar muy chiquita al lado de Dolores Heredia, una eminencia del cine mexicano. A María Rojo la admiro y la quiero con todo mi corazón, este fue el segundo proyecto que hacemos juntas. Me alienta con sus palabras a seguir con mi carrera.

MH: ¿Cuáles son los proyectos que más te han forjado?

GG: Virginia en esta serie porque lo veo como un homenaje a la mujer luchona, con valores, que se sacrifica por su familia. Mary Loly, de Amy, la niña de la mochila azul, me encantó porque fue mi primer villana, lo disfruté mucho. Y el que estoy haciendo ahora, que es muy diferente a lo que había antes.

MH: ¿Cuál es ese personaje, es una serie o telenovela?

GG: Aun no puedo revelar mucho pero es una serie sobre la vida de Jenni Rivera.

BREVE BIO:

Nombre: Geraldine Galván

Profesión: actriz y cantante

Nacionalidad: mexicana

Fecha de nacimiento: 30 de agosto de 1993

Edad: 23 años

Estado civil: soltera

SIN FILTRO:

Sobre las mujeres en este momento:

“La mujer latina está triunfando y poniendo el nombre de los latinos en alto. Me siento orgullosa de ser parte de este clan”.

Sus motivos para ser actriz:

“Lo traigo en la sangre. Mi sueño: prestar mi cuerpo a diferentes personajes y ayudar con mi trabajo a mejorar la vida de otras personas”.

En sus ratos libres:

“Estudio comunicación, comparto con mi familia, disfruto a mi perrita y compañera de viaje, ir al cine, leer”.

Hasta que te conocí

Cuándo: domingos, 8 p.m.

Dónde: Telemundo.

Info: www.telemundo.com