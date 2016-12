Famosa actriz mexicana cuenta intimidades de los amorío se JuanGa con varias mujeres

Una de las divas del cine mexicano de la década de los 80’s, Isela Vega, asegura que el “Divo de Juárez” sostenía relaciones con mujeres, ella misma, entre ellas.

Según cita la agencia Notimex, Juan Gabriel, sostenía relaciones con mujeres, no por que a él le gustara, sino que para evitar “chismes caseros de las muchachas que lo rodeaban”.

Vega cree que el gusto del cantante por las mujeres que trabajaban con el como sirvientas, posiblemente se debía a que “les recordaban a su mamá, algo tenía con las muchachas, pues su mamá también fue una persona de servicio, solo él sabía qué pasaba por su mente, pero además esas mujeres eran muy buenas, dedicadas, fieles”, dijo la veterana actriz.

En la entrevista dijo que una vez, ella durmió en la misma cama con él, y que cuando ella trató de acercarse, el la rechazó, pese a que en ese entonces, ella “no estaba tan peor”, bromeó Isela Vega, quien habría sido la última famosa que convivió con Juan Gabriel.

El cantante “era muy juguetón”, asegura la actriz y le dedicaba canciones a todo el mundo, menos a ella.

“No creo que lo haya hecho, un día me dijo: ‘está canción es para ti’, pero no supe ni cual, él jugaba mucho, era muy juguetón conmigo. Fuimos muy buenos amigos, teníamos casi el mismo sentido del humor, así, agrio, con un poco de cinismo, éramos muy abiertos y sí, aún me duele su partida”, finalizó.