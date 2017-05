“Si no me dicen gorda me dicen que no sé cantar”, le dijo Chiquis Rivera las jóvenes que participan del programa de talento ‘La reina de la canción’, de la cadena Univisión.

Añadió que no le importa lo que digan.

Fueron varias las anécdotas y consejos que Chiquis Rivera, la hija de Jenni Rivera, compartió con las concursantes del ‘reality show’.

Chiquis llegó al plató del programa con ceviche para las chicas, quienes celebraron no solo la comida sino la visita de la famosa cantante, compositora, empresaria y productora de televisión.

Chiquis –cuyo nombre completo es Janney Marin Rivera– no solamente comió junto a las jóvenes participantes de ‘La reina de la canción’, sino que dio una oración antes de que todas disfrutasen del ceviche.

“No lo sé todo pero he vivido muchísimo y ojalá que algo de lo que yo diga se les quede en su corazón”, dijo como parte de su oración.

Chiquis Rivera compartió varios consejos inspirados en su carrera profesional. “Ha sido difícil y es parte de. Es parte de lo que quiero que sepan, que no es nada fácil. Especialmente porque es una industria muy dominada, como ustedes saben, por el hombre. Y es difícil pero no es imposible”, señaló.

También recordó a su madre, la superestrella de la música regional Jenni Rivera. “Gracias a mi madre, que nos dejó a todas nosotras, no tan solo a mí, una plataforma muy buena”, dijo para añadir: “Siento como que ella luchó por nosotras”.

Al comentario de una de las participantes que desea tener una carrera de cantante pero que teme el efecto que ello tenga en sus hijos, Chiquis contestó: “Si mi mamá pudo con cinco hijos, o sea, nosotras también podemos”.

Entonces les dijo a todas las concursantes: “Yo creo que a mí me ha ayudado que no me he dado por vencida. Si no me dicen gorda me dicen que no sé cantar. A mí me vale”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR: Siete hermanos fueron adoptados juntos luego de años esperando una familia.