Arrestan a “catwoman” por agredir a su novio (VIDEO)

Jocelyn Wildenstein, la socialité famosa por su rostro transformado por medio de cirugías para parecerse a un gato y quien es conocida como “Catwoman”, fue arrestada el miércoles por la mañana por arañar a su novio en su apartamento de Manhattan, informó el portal de Page Six.

Según lo informado por la Policía, Wildenstein, de 76 años se puso violenta y arañó el rostro de Lloyd Klein, dentro de su apartamento en la Torre Trump World en la 1° avenida y Este de la 47° Calle, cerca de la 1 y media de la mañana.

Luego del incidente la mujer tomó unas tijeras y se hizo a sí misma unas heridas en el pecho y con la sangre hizo unos dibujos.

Klein, de 49 años, tuvo que meter a su mujer en un armario para lograr calmarla mientras llegaba la policía.

La policía fue alertada para hacerse presente en el lugar en donde puso bajo custodia a Wildenstein por cargos de asalto.

Wildenstein, una millonaria nacida en Suiza, gastó una fortuna en cirugías cosméticas para satisfacer a su esposo Alec Wildenstein, quien era un amante de los gatos, quien murió en 2008.

