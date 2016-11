Famosos expresan pesar y esperanza tras victoria de Trump (FOTOS)

La elección de Donald Trump anonadó a muchos, incluyendo a celebridades que apoyaron abrumadoramente a la candidata demócrata Hillary Clinton.

El triunfo de Trump ha sido causa del enojo de cientos de latinos, además de tristeza, y las manifestaciones en contra de la elección del pueblo americano no se hicieron esperar. Aunque otros como en El Gordo y La Flaca se burlaron de ellos mismos y sus predicciones.

Así reaccionaron algunos en Twitter a la victoria del republicano:

Chiquinquirá mostró una foto donde se le ve con rostro desencajado pero dando a entender que “la vida sigue” a pesar de todo.

Otros como Ana Patricia González también decidieron sólo compartir una foto con una mirada triste.

También hubo otros como en El Gordo y La Flaca donde se mostraron decepcionados por la predicción del Brujo Mayor.

El actor mexicano Gael García Bernal posteó en sus redes:

“Construyan su pin… pared. La historia se hará cargo del plan fallido pa que México pague. Y para abrir los agujeros que siempre habrá”.

“Culpable: la hipocresía gringa. Aquella que a pesar de toda la catástrofe causada en el mundo, usan para ser los buenos de la película”.

Culpable: la hipocresía gringa. Aquella que a pesar de toda la catástrofe causada en el mundo, usan para ser los buenos de la película. — Gael Garcia Bernal (@GaelGarciaB) November 9, 2016



Mientras que Diego Luna tuiteó que le preocupan bastante los mexicanos que actualmente laboran en el vecino país del norte.

“No dejo de pensar en los millones de mexicanos que viven y trabajan en EUA y que despiertan hoy en un país donde Trump es presidente”.

La actriz Aislinn Derbez culpó a ciertos medios nacionales de fomentar temor en los mexicanos tras el triunfo del republicano.

“Irresponsabilidad y amarillismo de nuestros medios más importantes, cuando lo último qué hay que fomentar hoy es el miedo. #NoMasMiedo”.

Mientras que la actriz de el Señor de los Cielos, Fernanda Castillo, posteó que no podía creer que, “el odio y la intolerancia le ganaran a la humanidad”.

— “Este nuevo presidente tiene mucho trabajo por delante para sanar la división, le deseo bien. Por el bien de nuestro hermoso país. No por los estados azules. No los por estados rojos, sino por LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA” — actriz y productora Eva Longoria.

— “La gran fe en Dios funciona. Sr @realDonaldTrump estoy orgulloso de llamarlo presidente de los Estados Unidos de América. Y primera dama @melaniatrump” — actor Scott Baio.

— “Nunca antes se le había pedido a tantos estadounidenses que acepten a un presidente que se dirigió a ellos específicamente con odio y desconfianza” — cantante y compositor John Legend.

— “Apenas estaba viendo las noticias… quizás me pidan que cante ‘You Can’t Always Get What You Want’ (No puedes conseguir siempre lo que quieres) en la investidura, ¡ja!” — rockero Mick Jagger.

— “Nunca voy a renunciar a esto. Pasaré mi vida luchando porque las niñas sean vistas, escuchadas y valoradas. Cuídense de una pelirroja” — actriz Jessica Chastain.

— “¿Alguien más quiere vomitar?” — actriz Kristen Bell.

— “¡Tengo que levantarme temprano mañana y comprar un montón de acciones de una compañía constructora de muros! ¡Y madera! ¡Y metal! ¡Y niveladores!” — guionista y director Judd Apatow.

— “Nuestro presidente electo dio un discurso de aceptación amable esta mañana, dejando en claro el gran líder que será. ¡Es de mañana nuevamente en Estados Unidos!” — actor James Woods.

— “No puedo parar de llorar. No puedo creer esto. Habla demasiado claro de la consciencia de nuestro país. No puedo. Tengo tanto miedo de lo que está por suceder” — cantautora India.Arie.

— “Alegres hippies, nos ajustamos, y aceptamos a cada quien por lo que es. Así que, Donald Trump, yo te acepto. Y duele decir esto, pero incluso te acepto como presidente de Estados Unidos. Y eso está bien. Está bien, porque ahora quiero ser una hippie esperanzada” —Miley Cyrus, con lágrimas, en un video de dos minutos.

— “Tengo miedo. Lucharé. Trump no aplastará mi espíritu. La esperanza aviva el fuego en mi vientre para buscar el cambio que quiero ver en este país” — actriz Gabrielle Union.

— “El bullying no puede permitirse. El sexismo no puede permitirse. El racismo no puede permitirse. La homofobia no debe tolerarse. Vuélvanse activistas. Prepárense para el próximo ciclo. Si los senadores y congresistas siguen siendo los obstruccionistas en los que se han convertido VOTEN PARA SACARLOS. Este es nuestro país” — actriz Octavia Spencer.

— “Ahora es momento de seguir adelante y esperar que nuestro país pueda unirse” — actor Ben Stiller.

— “Al menos la hierba es legal” — actor y productor Seth MacFarlane, luego que los votantes legalizaron el uso recreacional de marihuana en California, Massachusetts y Nevada.