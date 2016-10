Famoso reguetonero confirma grave enfermedad

Temendo susto se llevó el reguetonero Daddy Yankee, quien tuvo que ser llevado de emergencia al hospital.

Luego de la emergencia el reguetonero confirmó que su problema de hipoglucemia se agravó y ahora se ha convertido en una prediabetes.

“Fue un tremendo susto, pero no pasó a mas, y bueno seguimos, ahora lo me queda cuidarme y seguir al pie de la letra las recomendaciones que me de el médico”, dijo Daddy en una entrevista para Univisión Puerto Rico.

Los quebrantos de salud que enfrenta han llevado al cantante a cancelar varios proyectos que tenía agendados.

Ahora mismo estoy acondicionado el cuerpo y preparándome para cumplir con mis proyectos que tuve que parar debido a lo que sucedió”, agregó el cante.