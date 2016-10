“Exnovia” hispana de Donald Trump rompe el silencio

En medio de la controversia por los ataques a las mujeres y a la comunidad hispana, sale a la luz una mujer de origen hispano que asegura haber tenido un romance con Donald Trump.

Se trata de la exmodelo y periodista Luchi Estévez, que con sus encantos y temperamento de mujer latina conquistó el corazón del magnate.

“Él siempre me llamó ‘mi pequeña hermosa española”, dijo esta mujer de origen dominicano que también comentó que durante el tiempo de su supuesta relación, a Trump le gustaba presumirla con sus amigos y la presentaba como “la mujer más importante de América Latina”.

Estévez reveló en una entrevista para el periodista de espectáculos Orlando Segura, de Univision, que ella y Trump se conocieron en un concierto en la ciudad de Nueva York.

“Esa noche, él dejó a las dos chicas con las que estaba y vino hacia a mí, intercambiamos mensajes y él me dejaba unos tan largos que realmente me conquistaron”, detalló la dominicana, que agregó que se sorprende del cambio de temperamento que ha tenido Trump.

“La persona que él es ahora no es la que yo conocí. Me da mucha pena decirlo, porque mucha gente quisiera que yo dijera lo contrario pero yo no puedo, y yo no estoy a su favor por supuesto, pero no puedo decir nada diferente”, dijo la periodista.

Estévez además reveló cómo fue el primer encuentro del magnate con su esposa Melania Trump, indicando que él estaba con ella cuando tuvo una “cita a ciegas” con la que ahora es su esposa.

Estévez dijo muy enfática que no votaría por Trump, argumentando que “para ser presidente no necesitas grandes aviones, necesitas un piloto que tenga experiencia”.

“Yo creo que él podrá ser muy exitoso en sus negocios, pero tiene la piel muy débil y no tiene la capacidad de ser un gran piloto para este país”, dijo la exmodelo, criticando fuertemente la referencia que Trump ha realizado en contra de las mujeres.

La exmodelo también comentó que su relación no prosperó porque ella lo probó de muchas formas y no le convenció su forma de ser, y por ello decidió dejarlo.

“En ese momento, además, yo tenía otro pretendiente mucho más importante”, reveló la periodista. Agregó que tampoco le gustó de Trump su forma de ver el poder.