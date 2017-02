Exconductora de Televisa ahora también es atacada en otro programa (VIDEO)

Al puro estilo de pelea de lavaderos, Gomita y Madeleyn Ainley trataron de limar… asperezas, pero no lo consiguieron, ya que el odio entre estas dos conductoras del programa Show está más que cantado.

Y es que como dice el dicho, “cuando suena el río, es porque agua lleva”, las dos jóvenes no se soportan ni tantito.

Durante un sketch donde Ernesto Chavana (titular del programa) donde sale de juez, pone a consideración un tuit donde Lapizito, hermano de la payasita, escribió aparentemente dirigidos a Emma Huevo (Ainley).

“Si van a estar en su chamba con los brazos cruzados, son sus caras de (pedo) y con hueva, mejor no vayan a trabajar”. #PonteAjalar.

El “Juez” presentó este mensaje y preguntó al público para quién creían que era este mensaje, por supuesto, invitados y gente en el estudio apuntaron a Emma.

Sin embargo, la regia no se quiso quedar atrás y contestó el mensaje del hermano Aracely Ordaz (Gomita).

“Sin van a estar de vivoras (sic) y viendo lo que hacen los demás mejor vallanse (sic) asu (sic) casa! Nada que hacer aquí!!”.

Luego de esto, el Juez permitió que cada una de las “ofendidas” sacarán su odio.

Fue Gomita quien habló primero y aseguró no tener problemas con Huevo, aunque aseguró que su compañera fue al circo a piratearla y que ahora entiende de que su ataque es para que ella salga en las revistas donde ella sí sale y que la conocen a nivel nacional.

“A mí no me gustaría hablar, soy una mujer muy plena y muy feliz. No guardo rencor en mi corazón y no lo pienso guardar. Creo que hay cosas mucho más importantes”, dijo Aracely Ordaz (Gomita).

Esto encendió a Ainley y atacó a la payasa, asegurando que ni sabía cómo se llamaba y que no quería arreglar nada, porque no la conoce.

El pleito va para largo, para el bien del programa Show.