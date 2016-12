Ex de Luismi niega conocerlo en El Gordo y la Flaca

Es muy amiga de las Kardashian, tiene su propia línea de ropa, pero si el nombre de Brittny Gastineau suena más para los hispanos es porque fue novia de Luis Miguel… algo de lo que ella ¡ni se acuerda!

Y es que mientras fue anunciada con bombo y platillo por Lili Estefan y Raúl de Molina, como una de las invitadas estelares en la emisión del martes de El Gordo y la Flaca, la diseñadora de joyería dio muestra de lagunas mentales al escuchar el nombre del llamado “Sol” de México.

“La Flaca” aseguró que a Brittny “le gustan los latinos”, cosa que la entrevistada confirmó diciendo que era porque “I am latina” (“yo soy latina”).

“El Gordo”, por su parte, trataba de explicar que ella es hija de uno de los jugadores más importantes que han tenido los New York Jets, Mark Gastineau, “que en la época de los años 80 era uno de los jugadores más famosos de los Estados Unidos en futbol”.

A lo que ella respondió “I don’t know what you said” (no sé lo que dijiste), demostrando que aunque se considera “latina” no sabe nada de español.

Lili agregó que Brittny diseña joyas, enseñando que todas las que traía puestas ese día eran de su creación, como una forma de justificar la invitación de la joven al programa.

Hasta que De Molina entró de lleno a la pregunta por la que realmente fue invitada: “¿Desde cuándo conoces a Luis Miguel?”, a lo que ella respondió sin dudar: “I don’t know who is him” (no sé quién es él).

En medio de carcajadas, Raúl de Molina explicó que la mujer no se acordaba quién era Luis Miguel, entonces Lili trató de desviar el tema preguntándole cuál sería su siguiente paso en el mundo del diseño de modas.

Mientras Britnny explicaba que prefería diseñar para mujeres que para hombres, porque ellos son más “pickies”, Raúl le preguntó si Luis Miguel también era “pickie”, a lo que ella nuevamente respondió: “I don’t know what you talking about” (no sé de lo que hablas).

Así que el segmento que supuestamente sería aprovechado para sacarle algunas revelaciones del cantante mexicano a su ex novia, sólo sirvió de promoción para la nueva línea de ropa de Brittny Gastineau que ni está terminada y mucho menos tiene fecha de lanzamiento. Los usuarios criticaron la actitud de diseñadora, “Qué pesada, ni la hubieran invitado si no fuera por ser “disque ” la “X” de Luis Miguel… que fea”, le escribieron.

En una entrevista que la diseñadora y socialité concedió a la revista ¡Hola! en el 2013, ella había confesado que conoció a Luismi “en Los Ángeles, una noche en un restaurante. Un amigo común estaba con él… ¡Nunca había oído hablar de él! Así que nos presentaron y tuvimos conexión instantánea”.

Brittny explicó en la entrevista que, a pesar de lo que se dice en los medios, sólo ha tenido cuatro relaciones formales y la que mantuvo con el cantante ha sido, por mucho, la más importante de su vida.

“Su influencia sobre mí no tiene precio. Me enseñó a apreciar lo mejor de lo mejor: cultura, música, gastronomía, estilo de vida… No es que yo fuera una total inculta, pero es que él es una persona súper sofisticada que me hizo descubrir muchas cosas nuevas. Pero yo era tan joven”.

De su repentina separación, se habló de infidelidad, un contrato de confidencialidad y abandono por parte del cantante hacia la socialité. Sin embargo, Gastineau confesó que fue ella la culpable del fin del romance, según el sitio web de Univisión.

“Dicen que me dejó tirada. No es cierto. Tengo la gran suerte de que haya aparecido en mi vida, y si hay algún “culpable”, esa soy yo”.