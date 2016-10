Ex conductora de Sabadazo es ‘castigada’ por hablar mal de sus compañeras

Después de que la conductora mexicana “Gomita” denunciara en redes sociales el supuesto acoso laboral que recibía de sus compañeras Laura G y Cecilia Galliano en Sabadazo, la producción del show decidió “castigarla”.

Aracely Ordaz Campos, alias “Gomita” causó polémica cuando al terminar el programa, denunció en un video publicado en Youtube que sufría bullying dentro del programa. “Mi meta era llegar hasta el final, ustedes comprenderán por qué”, dijo la mexicana.

Pero después de la polémica, Gomita reveló que incluso en Twitter la bloquearon: “Y luego?? No que por eso diera de baja el video que ellos siempre me apoyaron jajaja no bueno, parecen niños”, escribió la conductora, comprobando que efectivamente fue censurada.

También su hermano Lapizito también arremetió contra el programa: “Pero el video está público de nuevo. Que se enteren todos del bullying que nos hacían (A ver si no nos bloquearon de aquí de Facebook también jajaja)”, dijo el payasito.