Calendario de eventos

Bernie Sanders presentará su libro Our Revolution: A Future to Believe In

El senador Bernie Sanders dará una charla sobre su bestseller Our Revolution: A Future To Believe In, en el que cuenta detalles de su extraordinaria campaña por la candidatura demócrata a la presidencia de Estados Unidos. Los asistentes recibirán una copia del libro y algunos estarán autografiados.

Cuándo: 15 de enero, 7 p.m.

Costo: $32.

Dónde: Ferst Center for the Arts, 349 Ferst Dr., Atlanta.

Info: 404.894.9600 y http://arts.gatech.edu

BAILES

Mexicano

Larry Hernández, Vagón Chicano, Alacranes Musical y Los Grandes Cadetes de Linares amenizan un baile. 14 de enero, 8 p.m.-3 a.m. $40 (preventa) Mayores de 18 años. Atlanta Coliseum, 2075 Market St., Duluth.

678.473.1000 y www.ticketon.com

Mexicano /venezolano

Grupo Bryndis, Los Fugitivos, Los Caminantes y Néstor Daniel y Los Terrícolas del Nuevo Milenio amenizan un baile para celebrar el Día de San Valentín. 3 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $35 (preventa) Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. www.lulutickets.com

CONCIERTOS

Reggaetón

El reggaetonero puertorriqueño Jory Boy en concierto. Dj Flow alternará con sus mezclas. 13 de enero, 10 p.m.-3 a.m. $20. La Rumba 2, 4300 Buford Hwy., Atlanta. 678.789.2888 y www.lulutickets.com

El cantante colombiano Maluma se presentará en concierto. 12 de marzo, 7 p.m. $49-$109. Fox Theatre, 660 Peachtree St., Atlanta. 404.881.2100 y www.foxtheatre.org

Rock

Desde Washington, D.C., llegará una de las mejores bandas tributo de Los Fabulosos Cadillacs para interpretar sus grandes éxitos. Además, alternarán la banda Zakke y Dj Cali. 28 de enero, 9 p.m.-3 a.m. $15. El Tribal, 100 A Norcross St. Roswell. www.facebook.com/larikavibra

Hip Hop

Akwid, el grupo de hip hop conformado por los hermanos mexicanos Francisco ‘AK’ y Sergio ‘Wikid’ Gómez en concierto. Le abrirá el show Kid City, y Tumba Puertas. 11 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $20 (preventa) Las Perlas Discotheque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 770.837.2765.

Salsa

Gilberto Santa Rosa brindará un concierto para festejar el Día del Amor y la Amistad. Le abrirá su show el grupo El Kartel. 10 de febrero, 10 p.m.-3 a.m. $45 (preventa) Imperial Ballroom, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

FIESTAS

El Original Parrandón Vallenato arranca el 2017 con las mezclas de Dj JP del Río. 14 de enero, 9 p.m.-3 a.m. $10. Mayores de 21 años.St. Andres Restaurant, 5785 Roswell Rd, Sandy Springs.678.508.3551.

ESPECTÁCULOS

Títeres

The True Story of the Three Little Pigs by A. Wolf: La compañía de títeres Messner Puppet Theater de Kansas City presenta su obra para niños mayores de 4 años que cuenta la versión del cuento de Los Tres Cochinitos a través de la experiencia del Lobo Feroz. Hasta el 22 de enero. Martes y Miércoles a viernes, 10 a.m. y 11:30 a.m.; sábados, 11 a.m., 1 y 3 p.m.; domingos, 1 y 3 p.m. $20.50. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Musicales

The Little Mermaid: Broadway in Atlanta arranca el año con el bello musical de Disney que cuenta las aventuras de Ariel y sus amigos. 12-15 de enero. Jueves, 7:30 p.m.; viernes, 8 p.m., sábado, 2 y 8 p.m.; domingo, 1 p.m. Desde $30. 660 Peachtree St., Atlanta. 404.881.2100 y www.foxtheatre.org

Actividades familiares

Snow Mountain: divertidas atracciones sobre nieve como Avalanche Alley, Little Angels y Snow Zone. Hasta el 26 de febrero, 10 a.m.-7 p.m. $28 y $49.95. Stone Mountain Park, U.S. Highway 78 East, Exit 8, Stone Mountain. www.stonemountainpark.com

CINE

Estrenos

Tenemos la carne (We Are the Flesh): terrorífica y excelente ópera prima del mexicano Emiliano Rocha Minter. Se ambienta en un México post Apocalipsis. Se centra en dos hermanos (María Cid y Gabino Rodríguez) que al deambular por las ruinas de la ciudad encuentran a un vagabundo (Noe Hernández) y le piden refugio y comida. El misterioso hombre se apodera de sus voluntades y los inicia en una enfermiza y depravada espiral. Estreno: 13 de enero.

AGENDA COMUNITARIA

Clases de inglés

La Asociación Latinoamericana ofrece clases de inglés para adultos desde nivel básico hasta avanzado. Comienzan el 9, 10 y 14 de enero. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m.; sábados, 9:30 a.m.-12:30 p.m. y 1-4 p.m. $130 (lunes o jueves) y $105 (sábados) 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Cursos de computación/informática

La Asociación Latinoamericana ofrece cursos de Windows Basic, Word, Email/Internet y Excel. Comienzan el sábado 14 de enero. Lunes o jueves, 9:30 a.m.-4 p.m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y www.thelaa.org

Micropréstamos para negocios

La Asociación Latinoamericana impartirá una sesión de orientación a personas que hayan tomado el curso Mujeres y negocios para solicitar micropréstamos de entre $500 y $5,000 para comenzar o fortalecer un negocio. 19 de enero, 10 a.m.-12 m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y mcucalon@thelaa.org

Oportunidad de empleo

Randstaff Staffing reclutará personal para puestos de oficina, logística, servicio al cliente y manufactura. 27 de enero, 10 a.m.-12 m. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y kengram@thelaa.org

Curso de negocios para mujeres

Mujeres y negocios: La Asociación Latinoamericana ofrecerá en febrero este curso gratuito. Las interesadas deben tomar dos clases obligatorias antes de inscribirse. ‘Presupuesto y crédito’ se impartirá el 24 de enero, 10 a.m.-12 m. y de 6:30-8:30 p.m. La segunda: ‘¿Estás lista para iniciar tu negocio?’, se impartirá el 26 de enero, 10:30 a.m.-12:30 p.m. 2750 Buford Hwy., Atlanta. 404.638.0393 y mcucalon@thelaa.org