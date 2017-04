Eugenio Derbez va a la Casa Blanca para invitar a Trump a ver su película (VIDEO)

El comediante mexicano Eugenio Derbez fue hasta la Casa Blanca para invitar a Trump a ver su película y le dijo que “no va a ir”.

Derbez mostró un video por medio de las redes sociales donde le dedicó un breve mensaje al presidente de Estados Unidos, justo estando afuera de la Casa Blanca.

“Vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los 2 estelares somos 2 latinos, Salma y yo, somos mexicanos, no le hizo muy feliz la idea”, explicó el actor.

Este polémico video lo hace justo en la promoción de su nuevo filme “How to be a Latin Lover” y cuando México y este país enfrentan una situación complicada entre sus mandatarios.

“Espero que le vaya muy bien en taquilla para luego venir con el número final y ponerlo en la reja, junto con el poster, para que vea que los mexicanos y latinos no venimos a robar”, finalizó Derbez.