Eugenio Derbez logra su cometido y le da lección a Trump

Derbez cumplió con su cometido y le dio una lección a Trump. Y es que Cómo Ser un Latin Lover, cinta protagonizada por Eugenio Derbez y Salma Hayek, quedó en el segundo puesto de la taquilla estadounidense este fin de semana.

El filme tuvo un 89 por ciento de audiencia hispana y recaudó 12 millones de dólares en sólo mil 118 salas.

Como se recordará Eugenio hizo un llamado a los hispanos para que fueran a ver la película y “romper la taquilla” para que el presidente pueda ver que pese a que hay dos mexicanos en la cinta, son personas trabajadoras.

“Espero que le vaya muy bien en taquilla, hay que romper la taquilla para luego venir con el número final y ponérselo aquí en las rejas junto con el póster para que vea que los mexicanos y los latinos en este país, no venimos a robar”, dijo.

En la película, que se estrenó este viernes en Estados Unidos, Derbez interpreta a un hombre llamado Máximo quien seduce a mujeres mayores. Cuando su esposa de 80 años lo deja por un hombre más joven, Máximo se va a vivir con su hermana (Salma Hayek) e intenta mejorar su arte de la seducción.

Con el dinero recaudado, Cómo Ser Un Latin Lover venció a The Circle, un estreno protagonizado por Tom Hanks y Emma Watson, el cual se llevó 9.3 millones de dólares.

En primer lugar de la taquilla fue nuevamente para Rápidos y Furiosos 8, que consiguió 19.4 millones de dólares en 4 mil 77 salas.

Además, la película superó la marca de los mil millones de dólares a nivel mundial, convirtiéndose en la vigesimoprimera película con mayor recaudación en la historia.

Esta es la primera película producida en inglés por el actor mexicano, aunque hace cuatro años también estrenó primero en Estados Unidos “No se aceptan devoluciones”, que logró 44 millones de dólares en aquel país y un total de 99 millones de dólares, apenas cuatro millones menos que “Birdman”, de Alejandro González Iñárritu y casi cuatro veces a lo que hizo “Moonlight”, la reciente ganadora al Oscar.

Ahora, Derbez prepara en EU los filmes “Speedy Gonzales” y “Overboard”, ambas bajo su producción.

Como se recordará el actor Eugenio Derbez compartió en sus redes sociales un video en el que manda un mensaje al presidente estadounidense Donald Trump desde las afueras de la Casa Blanca con motivo del estreno de su película How to be a Latin Lover.

El mexicano admite que el mandatario de Estados Unidos rechazó su invitación de ir a ver la cinta que protagoniza junto a Salma Hayek.

“Vine a invitar a Trump a la premier de la película, me dijo que no va a ir, que no le late ver películas donde a pesar de ser una película americana los dos estelares somos dos latinos, Salma y yo”, confiesa.

Sin embargo, dijo que esperaba que a la película le vaya muy bien en la taquilla para ir y pegarle el numerito a las rejas de la Casa Blanca.

“Para que vea que los mexicanos y los latinos en este país no venimos nadamás a robar”, finalizó. (Con información de Reuters y El Universal).