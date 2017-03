Eugenio Derbez fue traicionado por su propia gente

Un hombre que trabajó como chofer de Eugenio Derbez fue relacionado con el hurto de una camioneta, la cual fue sacada del domicilio del actor en diciembre del año pasado.

El ex empleado y otros dos hombres fueron detenidos la semana pasada por agentes de Investigación de la Procuraduría capitalina (PGJ) y vinculados a proceso por la sustracción del vehículo.

La PGJ informó que los imputados fueron arrestados a bordo del vehículo, el cual contaba con reporte de robo y fue reconocido por Derbez como suyo.

Ante el Ministerio Público, el comediante mencionó que fue el 10 de diciembre pasado cuando reportó el robo de su camioneta, mientras él se encontraba en Estados Unidos con su esposa.

Luego de tres meses de pesquisas, el ex trabajador y 2 individuos más fueron detenidos gracias a que la camioneta fue detectada como robada por un arco de la Policía capitalina.

Acusados de encubrimiento por receptación, los tres fueron presentados ante las autoridades y posteriormente se les formuló también el cargo de robo, por lo cual fueron ingresados al Reclusorio Norte.

Un presunto cómplice más está siendo buscado por la PGJ y elementos de la Secretaría de Seguridad Pública.

“Fue (una persona de confianza) en algún momento, pero esto no acaba de pasar. Ya está aprehendido desde hace un tiempo y pues, no sé, alguien lo quiso revivir ahorita y sacarlo al público, pero nosotros ya estamos tranquilos que eso ya pasó”, dijo ayer Vadhir Derbez, hijo de Eugenio, en la premier de la cinta 3 Idiotas.

Añadió que no incrementado su seguridad, pero sí toma siempre las precauciones pertinentes.

“Creo que simplemente uno siempre se tiene que cuidar, le pasen o no cosas. Yo siempre me he tratado de cuidar, sea en la Ciudad o en Estados Unidos”, aseveró.

Vadhir Derbez negó que sus amigos hayan cometido el robo.