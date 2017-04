Estreno de ‘Guerra de ídolos’, esto es lo que debes saber

Alejandro ha participado en exitosas producciones como El Señor de los Cielos, Amigas y Rivales y Timbiriche, El Musical. Su personaje en Guerra de ídolos será el primero de su carrera interpretando a un cantante en una serie de televisión.

Juan Pablo Medina (Amado Matamoros)

A lo largo de su trayectoria artística como actor y cantante ha protagonizado diferentes producciones como Así es la vida, Entre tu amor y mi amor y Siempre tuya Acapulco, donde también interpretó el tema principal de esta producción.

Sabor con un toque urbano

Con los brokis en el set de filmación @guerradeidolos #losboris #losbambis ???????????????????????? A post shared by Christian Pagán ???????? (@christian_pagan) on Apr 8, 2017 at 7:26pm PDT

Pedro Capó (Dylan Rodríguez), Christian Pagán (Cristian León) y Luis Figueroa (Diego Santillán) forman parte del “Los Bambis”, el grupo urbano de la serie Guerra de ídolos. Pedro Capó ha participado en películas como Shut Up And Do It y Paraíso Travel. Christian pagán fue el primer ganador de la competencia de música Idol Puerto Rico. Luis Figueroa fue descubierto por Marc Anthony y está firmado bajo el sello, MAGNUS Media.

Más sobre este tema: Protagonistas de ‘Guerra de Ídolos’ comparten nuevos detalles (VIDEO)