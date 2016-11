Estoy vivo: Vicente Fernández

Después de ser reconocido con un Disco de Oro, otro de Platino y uno más de Oro + Platino por las altas ventas de su disco Un Azteca en el Azteca, Vicente Fernández comentó que está bien de salud.

“Han sido tres años enfermo, pero mientras camine, estoy vivo”, aseguró El Charro de Huentitán.

El cantante de 76 años afirmó que disfruta su rancho, su estudio de grabación y los fans que lo visitan en casa.

“De repente me empezó un dolor en la espalda baja, no podía estar sentado, no podía caminar; me iba como los monitos aquellos que cuando éramos niños nos regalaban los papás, y se iban de bajadita. Así caminaba yo, jorobado, y me iba así, y dije ‘Me retiré muy a tiempo, era lo que yo no quería, que mi pueblo me viera así'”.

Aunque dijo que hay Chente para rato, el cantante señaló que él ya vio, a través del cine, cómo sería su partida de este mundo.

“El día que Dios me recoja me gustaría que fuera normal. Claro, yo sé… Yo hice una película que se llama Como México no Hay Dos, y es la historia de un ídolo, y ahí vi mi sepelio; es igual al de Jorge (Negrete), de Pedro (Infante), en la película. Yo digo: ”Yo ya vi mi sepelio en vida, ¿para qué?'”.

“Nomás que no me traigan como vendiendo charamuscas por todo el país y yo adentro de un cajón, eso no me gustaría. También me han propuesto que si grabo mi vida, pero mi vida no es como para andarla pregonando”, expresó el intérprete de 76 años, de acuerdo con la agencia Notimex.

“Quiero que me recuerden como un ser humano cuyo éxito que tuvo fue que ustedes (la prensa) y el público lo quisieran tanto”, señaló el llamado “Charro de Huentitán” en una conferencia de prensa que ofreció en la Arena VFG de su rancho Los Tres Potrillos.

“Afortunadamente, Dios ha sido muy benévolo conmigo y ya estoy en un 99 por ciento para servirles”, destacó.

Vicente también habló de que, para evitar problemas futuros, ya heredó en vida todos sus bienes a fin de evitar conflictos familiares.

“Ya no soy dueño de nada. Vivo aquí, prestado por mis hijos. Hay que tener el valor de decir: ‘esto es para ti y esto otro para ti’, porque yo no me voy a llevar nada cuando me vaya”, afirmó.

Recordó a amigos como Joan Sebastian, Juan Gabriel y Celia Cruz, además se mostró firme en ni volver a los escenarios, sólo seguirá grabando discos y conviviendo con los fans que lo visitan en su rancho Los Tres Potrillos.

Eso sí, dejó claro que no entrará a la política, ni le interesa, pero levantará la voz cuando en México sienta que haya equivocaciones por parte del Gobier

Aunque en su momento Vicente Fernández pensó en ofrecer un concierto en el Palacio de Bellas Artes, nunca fue autorizado, porque era un cantante de música vernácula.

Chente aseguró que ya no le interesa pisar ese recinto.

“Me habló la directora del teatro, de Bellas Artes, y yo estaba en la orilla del rancho. Ya había anunciado el retiro y me dijo: ‘Usted no se puede ir sin cantar en Bellas Artes’, y le dije: ‘¿Por qué no?'”, compartió El Charro de Huentitán, quien al parecer fue buscado por Consuelo Sáizar, ex presidenta del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta).

“Le dije: ‘Señora, cuando yo quise me les hice muy poca cosa para pararme en un escenario como ese, porque era un cantante de ranchero’. Para mí, Bellas Artes y cualquier escenario es igual, lo que importa es el cariño y la presencia del público”.

Artistas como Juan Gabriel y, recientemente Mijares, grabaron discos ahí acompañados por una sinfónica.

Con más de 50 años de carrera, Chente contó que se quedó con ganas de hacer duetos con algunos amigos.

“(Me faltó) hacer duetos con figuras que yo he admirado tanto. Yo grabé con Javier (Solís), pero ya no en vida; grabé con José Alfredo (Jiménez), pero me gustaría grabar con Plácido (Domingo). Me hubiera gustado muchísimo grabar con José José antes de que se enfermara de la voz”, comentó.

También, rechazó la idea de que pudiera hacerse una serie sobre su vida.

“Ya me han propuesto en vida, que si grabo mi vida. Mi vida no es como para andarla pregonando; además mi vida la conocen todos ustedes, desde que comencé… Creo yo que me gané el cariño de todos ustedes (la prensa) y también el respeto que les tengo para que luego vayan a decir ‘ya cayó Chente en lo mismo'”. (Con información de Agencia Reforma).

ASÍ LO DIJO

“Sé que el cariño que me tiene el pueblo me va acompañar hasta al final y no quiero evitarlo. Quiero que me recuerden como un ser humano que el único deseo que tuvo fue que el público lo quisiera tanto”.

Vicente Fernández, cantante.