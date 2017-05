Estos integrantes del grupo CNCO confiesan que competirían por el corazón de Sandra Echeverría (VIDEO)

El grupo CNCO no dudó en expresar varios halagos hacia la reconocida actriz Sandra Echeverría durante su encuentro en el show de ‘Don Francisco Te Invita’.

En un video del programa de televisión, los jóvenes artistas Erick Brian Colón y Richard Camacho, revelaron que competirían por el corazón de la actriz.

“Cuando vi a Sandra me emocioné muchísimo, yo desde pequeño con Richard veía, no juntos, separados, veíamos la misma novela, a mí en lo personal me encanta su trabajo, cómo actúa, y me dio mucha emoción verla”, dijo Erick.

Sin embargo, Richard agregó: “yo antes decía que yo me iba a casar con ella”, a lo que Erick respondió: “estamos luchando aquí a ver con cuál de los dos se queda”.

Mira el tierno video cuando los integrantes conocen a la mexicana.

¡Awwww el momento tierno de la noche! Erick y Richard de @CNCOmusic no pudieron ocultar su admiración por el trabajo de @sandraecheverr pic.twitter.com/bWPJSkV40s — DonFranciscoTeInvita (@DonFTeInvita) May 8, 2017

No se pierdan éste Domingo #DonFrancisco por @telemundo que ahí estaré hablando de @queridacentauro !! ???????????????? A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) on May 4, 2017 at 11:41am PDT

En sesión de fotos para @estilodf con mis queridas @beatrizcisneros e @ixxlp ya las extrañaba!!! ❤️ y mis súper stylists @danredz y @denchoco ???????? A post shared by Sandra Echeverria (@sandraecheverriaoficial) on May 5, 2017 at 10:38am PDT

¿Listos para cantar con estos chicos? ????@cncomusic: #CNCOwners no se pierdan hoy @DonFranciscoTeInvita a las 10PM EST por @Telemundo! ✌️???? #HeyDJ #CNCO A post shared by Telemundo (@telemundo) on May 7, 2017 at 6:47pm PDT

#HeyDJ en @DonFranciscoTeInvita! ???????? A post shared by CNCO (@cncomusic) on May 7, 2017 at 7:19pm PDT

¡Awwww el momento tierno de la noche! Erick y Richard de @cncomusic no pudieron ocultar su admiración por el trabajo de @sandraecheverriaoficial A post shared by @donfranciscoteinvita on May 7, 2017 at 7:54pm PDT

