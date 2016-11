Estos famosos hispanos ya votaron (FOTOS)

Para que no los agarraran las prisas, ni las filas, muchos famosos hispanos se adelantaron para emitir su voto, entre ellos Marco Antonio Regil, Patricia Manterola, Eva Longoria y America Ferrera.

Apenas hace unas horas, Regil publicó en su cuenta oficial de Twitter una fotografía en la que muestra el sticker de “I Voted… I made freedom count early” (Yo voté… yo hice que la libertad cuente por anticipado”), lo que al parecer significa que ya emitió su voto.

El conductor de origen mexicano acompañó la fotografía con el mensaje de “vamos a votar y seamos un muro entre Trump y La Casa Blanca para que este hombre no ponga un pie en ella! #votolatino2. Enseguida publicó el mismo mensaje en inglés y más tarde, invitó en otro tuit “hoy debemos salir a votar. Construyendo Puentes. Feliz martes! #Latinovote”.

Por su parte, el domingo pasado Paty Manterola publicó en su cuenta de Twitter unas fotografías tras haber emitido su voto, con el siguiente mensaje: “#YaVote #IVOTED #libertad #freedom #democracia #democracy #VotoLatino #usa #vote”.

En las imágenes, la protagonista de la telenovela “Destilando Amor” presumió su sticker de “I Voted” pegado en su camiseta, además de una fotografía al lado de su esposo, Forrest Kolb, su primogénito Lucca y sus gemelos Alesso y Matteo, quienes también presumen su calcomanía.

Mientras que Eva Longoria no quiso esperar más y el mismo día en que comenzaron las votaciones tempranas, que fue el pasado miércoles 2 de noviembre.

La artista mexicoamericana publicó su foto con el sticker de “I Voted” y un mensaje en inglés: “Today is National Early Vote Day! Most states allow you to vote early at a time that fits your Schedule”, que en español significa: “Hoy es el Día Nacional del Voto Anticipado! La mayoría de los estados te permiten votar anticipadamente en un momento que se ajuste a tu horario”.

America Ferrera también publicó su foto apenas hace unas horas, tras haber hecho valer su derecho al sufragio, con la leyenda “We love democracy! One voice, one vote! Go get your vote on!”, que en español quiere decir “Nosotros amamos la democracia! Una voz, un voto! Ve a votar!”.

Aunque Alicia Machado, quien ha sido protagonista de la campaña presidencial gracias a Donald Trump, no ha publicado foto de que ya votó, apenas hace unos minutos colocó un video en sus cuentas de Instagram y Twitter en el que invita a los hispanos a ejercer su derecho.

“Buenos días mi gente, ¿cómo están?, ¿ya votaron?, ¡ya fueron a votar? Vayan a votar mi gente, por la libertad, por las mujeres. ¡Qué vivan las mujeres, qué viva la igualdad!, dijo la artista de origen venezolano, quien recientemente obtuvo su ciudadanía americana para poder votar.