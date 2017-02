Esto dijo Susana González tras críticas de Niurka (VIDEO)

Después de que Niurka Marcos atacara a Susana González tras el estreno de Aventurera, la actriz mexicana opinó sobre las críticas.

Y es que la cubana arremetió hace unos días contra González al opinar que no estaba a la altura del personaje. “Yo creo que está muy simple. Yo creo que traicionaría a la audiencia si dijera que estaba espléndido. Yo creo que está posado. Yo creo que una Barbie posando, es linda, bonita, ligera, creo que no baila y que no es vedette, I’m sorry for Susy”, dijo Niurka.

Rápidamente el programa de Telemundo, Suelta la Sopa, buscó la respuesta de González y esto les dijo: “No, no escuché nada. A mí me gusta escuchar a la gente que paga un boleto, ellos están muy contentos y eso es lo que realmente nos debería de interesar a la compañía”.

Y finalizó diciendo: “yo respeto la opinión de todos y.. y ya”.