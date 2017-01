Este fue el mensaje que le dedicó a Bárbara Bermudo, exconductora de Primer Impacto (FOTO)

Al enterarse de la sorpresiva salida de Bárbara Bermudo de Univisión, su excompañera Cristina Dominicci quien también fue despedida de la televisora hispana, le dedicó un emotivo mensaje en sus redes sociales.

“Ánimo #BarbaraBermudo! Hay vida más allá de la televisión……y es maravillosa!!!”, fue lo que escribió la presentadora que en el 2002 se unió a Primer Impacto de Univisión.

En el 2006 se convirtió en corresponsal para el programa noticioso Aquí y Ahora haciendo reportajes investigativos. La periodista se desligó de Univisión en el 2009.

Mientras que en el 2015 puso fin a sus labores en la cadena Telemundo, donde estuvo trabajando por varios años.

Actualmente Dominicci está alejada de la televisión y comenzó un proyecto en redes sociales llamado ‘Trotamundos, en el que viaja por varias partes del mundo para mostrar la cultura, costumbres e ideologías a través de su portal en la web: www.carmendominicci.com.

Animo @barbara_bermudo Hay vida más allá de los canales de TV …y es maravillosa!!! ???????????????????????? — Carmen Dominicci (@carmendominicci) 6 de enero de 2017

Los comentarios de apoyo para Carmen y Bárbara no se hicieron esperar y les dijeron: “muy bien #CarmenDominicci que apoyes a #BárbaraBermudo en éste momento.. Dios sabe porqué permite las cosas.. Todo será para bien..Vendrán cosas mejores.. Bendiciones para TI #Bárbara junto a tú bella familia…”, “Cuando una puerta se cierra es porque muchas estarán por abrirse, su talento y personalidad le brindarán nuevas oportunidades, nada se ha perdido solo un empleo, y vendrán otros mejores”, “Dos De las mejores fuera de Primer Impacto, de las más inteligentes yo no lo puedo creer jamás pensé que era verdad que a Bárbara Bermudo le hicieran algo así, 15 años se dicen fácil pero no lo es”.