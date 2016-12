Este famoso ataca a Rubí y a Lady Wuuu (FOTO)

Aunque acepta que son buen material para hacer mofa dentro de sus shows, para Sergio Verduzco, mejor conocido como Platanito, fenómenos virales como los XV años de Rubí y Lady Wuuu son deplorables.

“Es impresionante que ellos se hayan hecho famosos y a la pobre Ana Gabriela Guevara, toda golpeada, nadie la está pelando. Obviamente, en mis shows me burlo de esa situación absurda.

“Lady Wuuu es una burla para mí. No conozco a este señor, sí me hizo reír, pero ahora ya tiene show, lo presentan en la tele y lo explotan al máximo, ¡es una locura!”, reflexionó el comediante en entrevista.

El también conductor cree que estas situaciones, si bien en un inicio son divertidas por su espontaneidad, cuando las televisoras las explotan, a la larga se convierten en casos de pena ajena.

“La otra vez vi a Lady Wuuu en un programa de televisión. Al inicio estuvo bien, me reí, pero a los 10 minutos dejó de ser gracioso; a los 20, sentí que ya se estaban pasando, y a la hora, ya estaba molesto.

“¡Le dieron todo un programa completo a esta persona! Con estas cosas, no sé qué demonios pasa con la humanidad. Yo ya no me voy a preparar, sólo saldré a decir tonterías, a ver si así me van a ver”.

Por eso, aunque llega a citar dichos casos en su espectáculo, Platanito enfoca sus esfuerzos en darle al público una experiencia completa que incluya música, reflexión, albures y mucha diversión.

Así lo dejó en claro la noche del jueves en el Cuevón Bar y Bar, donde se burló de temas como las relaciones de pareja, la delincuencia, la doble moral de los medios de comunicación y la nostalgia ochentera, con lo que desató francas carcajadas.

Asimismo, en entrevista, adelantó lo que viene para él en este 2017 que está por arrancar.

“Tengo planes de iniciar un nuevo show. Voy a regresar a la magia, como lo hacía hace muchos años. Estoy en los últimos ensayos de las nuevas rutinas de magia y todo tendrá que ver con comedia”, indicó.