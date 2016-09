Este cantante reveló si existe video íntimo con integrante de Horóscopos de Durango (VIDEO)

Después de que corriera el rumor de un supuesto video íntimo entre Marisol Terrazas de Horóscopos de Durango y Lorenzo Méndez, integrante de La Original Banda El Limón, el cantante grupero decidió aclarar la situación. “Para empezar un video porno es algo producido, esto de Marisol fue algo informal hace años, yo estaba soltero, ella estaba soltera, ella como mujer casada se merece respeto que debe ser, no existe video, no hay video que vaya a salir a la luz, no lo esperen porque no va a salir”, dijo a Telemundo.

