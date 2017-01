Esta foto de Pamela Silva Conde genera sospechas (FOTO)

¿Pamela Silva será la próxima en abandonar Primer Impacto? La última imagen de la conductora está generando sospechas de un supuesto embarazo.

Y es que muchos usuarios de redes sociales comenzaron una serie de rumores acerca de su estado, pues en esa imagen, la cual fue compartida en la cuenta oficial de Instagram de Primer Impacto, muestra a la conductora peruana con el vientre abultado, por lo que muchos comenzaron a especular.

“Ella parece que está embarazada”, “yo pregunté que si Pamela está embarazada, porque se ve aquí en esta foto”, “y yo que estoy enamorado de Pamela y parece que como que se ve embarazada”, “parece que está embarazada”, “¿Y esa cintura? ¿Está embarazada?”, “Está embarazada hace días lo noté pero aquí ya se le nota la barriguita, si es así ¡felicidades!!”.

Aunque algunos lo atribuyeron a la ropa, “Si no, es el tipo de vestido… Es que está embarazada”. César Conde es el esposo de Pamela Silva, un alto ejecutivo de Telemundo. A sus 35 años, la presentadora aún no se ha convertido en madre, por lo que no sería extraño que en cualquier momento ocurriera la llegada de la cigüeña. En anteriores entrevistas la conductora confesó su anhelo por tener hijos, asegurando que es una tarea a cumplir muy pronto, dijo a TV y Novelas.