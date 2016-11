Esposo de Lourdes Stephen ataca a Jorge Ramos y ahora exigen que sea despedida de Univisión (FOTOS)

Después de que el esposo de Lourdes Stephen se burlara de Jorge Ramos por el triunfo de Donald Trump, y le deseara “un buen regreso a México”, cientos de personas exigieron a Univisión el despido de la conductora de Sal y Pimienta.

Y es que Michael Pouchades, hijo de cubanos, publicó en la red social un mensaje dirigido al periodista mexicano Jorge Ramos: “Adiós Jorge Ramos. Tendrá la oportunidad de seguir luchando por su país en México no en su mansión de Coral Gables. Gloria Dios. God Bless América”.

Como si no fuera suficiente también el esposo de la conductora criticó el apoyo de Jennifer López a Hillary Clinton, y la llamó “una latina sexualmente inmoral”, por esa razón metió en graves problemas a su propia esposa y ella terminó en el ojo del huracán, incluso puede ocasionar su despido.

Pero eso no fue todo, Michael Pouchades se dio tiempo de contestar a quienes lo criticaron, pero como eran demasiadas decidió cerrar su cuenta en Twitter.

Para muchos fue extraño que pese a ser hijo de cubanos, el esposo de Lourdes apoyó abiertamente a Donald Trump y aunque la presentadora quiso explicar su postura en Instagram, pocos la apoyaron.

“Como madre e inmigrante que también soy, comprendo el miedo y la incertidumbre que muchos sentimos, porque soy parte de esta comunidad a la que orgullosamente he servido por 14 años con vocación y respeto. No puedo hablar por nadie, ni nadie habla por mi, no somos responsables de los actos de los demás, pero si por los propios…y mi mensaje es que tenemos que unirnos en amor. “Pero sobre todas las cosas, debemos de trabajar juntos, porque todos somos una familia y orar a Dios para que todo salga bien. Que tengan un maravilloso día y gracias siempre por su cariño y apoyo”, escribió Stephen.

Pero para sus seguidores no fue suficiente y dijeron que era “igual de racista” que su esposo, hasta la tacharon de “hipócrita” y que fuera despedida de Univisión.

“Mejor cállate, no hables HIPOCRITA MENTIROSA Y RACISTA TAMBIEN”, “La verdad que decepción me imagino eres igual que tu marido luego no digas porque te despidieron de Univisión (sic)”, “Fuera de @salypimienta mucho mas agradable ver ah @jessicacedielnet”, le escribieron.