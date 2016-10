Esposa de Lupillo Rivera acepta sobrepeso… pero sospecha infidelidad (VIDEOS)

Mayeli Rivera, esposa de Lupillo Rivera, ha sufrido de bullying por parte de sus compañeras del reality show Rica, Famosa, Latina de Estrella TV, pues de gorda no la bajan.

Pero eso no es todo, incluso sus colegas le han sembrado dudas sobre la fidelidad de “El Toro del Corrido”, alegando que por su sobrepeso lo más seguro es que su marido ya ande con otras.

Han sido tantas sus dudas que también visitó a una psicóloga para pedirle su ayuda, pues sospecha que el cantante la puede estar engañando.

“En realidad el motivo por el que yo quise venir, es porque he tenido algunos conflictos conmigo misma, siento que mis esposa me ha estado ocultando algo”, dijo.

En otro capítulo Mayeli le reclama también a Lupillo que no quiere pasar tiempo con ella.



Como parte de la emisión, entre Sissi Fleitas y Sandra Vidal, le han dicho “cerda” y “gorda” infinidad de veces, por lo que han llevado su autoestima al suelo; al mismo tiempo su esposo ya no quiere estar con ella, algo que la tiene al borde de la locura.

“Eres una pend…, egocéntrica. ¿Sabes qué es lo mejor que tú tienes, Mayeli? Lupillo Rivera, es lo mejor que tienes, es lo mejor que te pudo haber pasado. ¡Tú sin Lupillo, eres la muchacha de la esquina!”, dijo la rubia a Rivera en un capítulo.

Por esta razón, Mayeli decidió comenzar a hacer ejercicio, con la ayuda de su esposo, sin embargo este se burló de ella porque no aguanta ni 10 minutos.

Primero le puso rutinas, sin embargo ella se cansó a los 2 minutos, por lo que el intérprete le exige que se ponga las pilas.

“¿Sabes qué te iba a decir Lupe?, yo la verdad nunca había aceptado esto, pero la verdad sí tengo que perder peso porque estoy gorda.

“Estos últimos meses he subido de peso, la verdad es algo con lo que no me siento a gusto, creo que ya me excedí”, comparte en el reality.

En otra parte Sissy se burla de su peso y la compara con un “cerdito”.