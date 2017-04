Esposa de Luis Fonsi lo felicita por su cumpleaños… pero fans de Adamari le hacen advertencia (FOTO)

El cantante Luis Fonsi celebró a lo grande su cumpleaños número 39. Y para ese festejo lo acompañaron su esposa, Águeda López y sus hijos, Mikaela de cinco años y el pequeño Rocco, de apenas cuatro meses.

Águeda le escribió un emotivo mensaje en sus redes sociales: “Feliz cumpleaños mi amor. Le pido a Dios que solo bendiciones toquen tu vida. Estoy feliz, agradecida y orgullosa del hombre, esposo y papá que eres. Te amamos”, le dijo.

Sin embargo al parecer los fans de Adamari López no olvidan el problema que tuvieron el músico y la conductora de Un Nuevo Día, por lo que le hicieron una advertencia: “Pobrecita. ojalá nunca te enfermes. A ver qué tal se porta, el hombre que tienes no le llegas en nada Adamari, ella es una dama y bien bendecida gracias a ella tu marido come hoy de su fama ridicula”.

Uno más le dijo: “Ojalá nunca te enfermes porque ese hombre no sabe en realidad que es amar,cuando uno ama ama en lo bueno y en malo, Adamari es una guerrera, una triunfadora”.



Incluso algunos hasta aseguraron que la modelo compartió esa imagen para “humillar” a Adamari: “Ridícula pone esa foto como para humillar a Ada pero eso se le va a acabar y ojalá no sufra algun día la enfermedad que Ada sufrió, Ada es hermosa”.

Por lo pronto el puertorriqueño también brinda por los éxitos conseguidos con su tema Despacito, al lado de su compatriota Daddy Yankee.

Having fun. ???????????? @gianlucavacchi @jogiorgiajo #FonsiDespacitoBday Una publicación compartida de Águeda López (@aguedalopez21) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 10:44 PDT