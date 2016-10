Espinoza Paz pasa difícil momento y confiesa que sufrió en su niñez

Espinoza Paz no la está pasando bien. Justo el día en que sufrió una terrible caída en el escenario, su abuelo fue atropellado en Sinaloa y se encuentra delicado de salud. Además el cantante reveló sus traumas de niño, y le confesó a Adela Micha que su madre lo golpeaba y amarraba.

En entrevista con la periodista el cantante dijo que de niño recibía golpes por parte de sus profesores y hasta de su propia madre. “Estudié nada más hasta primero de secundaria. No me gustaba la escuela, tengo un problema de déficit de atención porque cuando fui a la escuela nunca pude concentrarme… los maestros me pegaban y luego mi mamá me pegaba también para que me compusiera. Ella sufría porque le hubiera gustado tener un hijo inteligente y me castigaba, me amarraba”.

Y agregó: “A los 12 años mi papá nos llevó a trabajar a Estados Unidos y me dijo ‘¿quieres trabajar o estudiar?’ Y yo, en mi ignorancia, elegí trabajar. Ahora me arrepiento porque tengo tres pequeñitos y a lo mejor algún día me preguntan algo y yo no voy a saber y eso me duele mucho”.

Y le dijo que sufrió por la pérdida de su madre quien “estaba embarazada y los doctores la anestesiaron para operarla de las anginas, pero murió su bebé, ella no sabía si estaba embarazada o no, y pues a los tres días falleció”.

Por otra parte su abuelo Florencio Espinoza Estrada fue atropellado en su natal Guamúchil, el miércoles alrededor de las 18:00 horas, cuando transitaba por la autopista Benito Juárez a bordo de una motocicleta.

El accidente ocurrió en el kilómetro 93, cuando un trailer embistió al señor, de 78 años, y lo lanzó sobre el pavimento. Varias personas fueron testigo de los sucedido, por lo que dieron aviso a los cuerpos de auxilio para trasladarlo a un hospital.

La salud del abuelo del cantante es delicada debido a que presentaba fracturas de costilla. Por si fuera poco, ese mismo día el intérprete se cayó del escenario, aunque aclaró en Twitter que sólo se llevó un moretón. (Con información de Agencia Reforma).