Escándalos de los famosos de la semana

En esta edición de escándalos de los famosos, sigue la controversia de Luis Miguel ahora con el silencio de sus ex novias y parejas. Con el éxito en taquilla de How To Be a Latin Lover Eugenio Derbez le guiñe a Trump. Y a la actriz Luz Ranos que interpretó a Jenni Rivera en la serie de Univision le llueven las críticas.

Calladitas ante su situación

Luis Miguel pagó una fianza y quedó en libertad tras entregarse a las autoridades de Los Ángeles, donde era requerido por un caso presentado por su exrepresentante por el cual se le ordenó pagar más de un millón de dólares.

Famosos como Salma Hayek, Eugenio Derbez y Armando Manzanero salieron en su defensa.

Pero las ex novias de ‘El Sol’ han preferido callar: Aracely Arámbula, madre de Daniel y Miguel, hijos del cantante, se enfoca en promocionar el lanzamiento de su línea de cosméticos; Myrka Dellanos comparte en redes sociales fotos de su nueva figura y difunde mensajes positivos, y Stephanie Salas anuncia en sus redes sociales una presentación en San Luis Potosí.

Éxito de How To Be a Latin Lover le guiñe a Trump

El segundo lugar de How To Be a Latin Lover en la taquilla (más de 12 millones de dólares), en el fin de semana de su estreno, es una forma de responder a Donald Trump, declaró su protagonista Eugenio Derbez.

“Es una forma de responder a Trump de que los mexicanos no vamos a robar, vamos a trabajar, a generar ingresos, y hacer las cosas muy bien”, dijoEugenio Derbez.

Aplaudida y criticada por su rol de Jenni Rivera

La actriz Luz Ramos ha sido criticada y aplaudida por la que interpretacion que hizo de Jenni Rivera en la serie Su nombre era Dolores, la Jenni que yo conocí (Univisión).

Pero aguerrida, Ramos tiene su postura.

“Es una serie que cuenta la verdad y a veces la verdad peca e incómoda, yo creo que por eso causó mucha euforia” dijo al rotativo El Universal.

Sueñan con ir a México

Salma Hayek considera que Europa, donde actualmente radica, siente simpatía por México y mucha gente quisiera visitar el país.

“Piensan que (Donald) Trump está tratando injustamente y eso como que los hace decir ¡vamos por México! y también en mucha gente de EE.UU. hay apoyo, siempre hay mucha gente que sueña con venir y no se imaginan cuánto”, comentó la actriz mexicana.