Escándalos de los famosos

Diana Reyes: Probable actuación en ‘narcofiesta’

‘La Reina del Pasito Duranguense’ dijo a LM Show en Ciudad de México que ha sido contratada para celebraciones muy ostentosas, cuyo costo únicamente hubiera podido ser cubierto por personas de muy alto poder adquisitivo.

La intérprete aseguró que nunca ha estado enterada ni ha recibido dinero, y que tampoco convive con sus clientes, pues sólo se enfoca en el trabajo, aunque reconoció que este género musical le gusta a “esta gente”.

“Somos un género que le gusta muchísimo a esa gente, pero yo creo que en algún momento a todos nos ha de haber tocado. Uno no pregunta, uno va y trabaja. Me imagino que a lo mejor me ha tocado, sin embargo nunca he estado enterada, nunca he recibido yo el dinero ni convivido con la gente, simplemente trabajo y me voy”.

Reyes, quien ha hecho con artistas como Jenni Rivera , David Bisbal, y El Trono de México, comentó que en dichas presentaciones se ha encontrado a varios colegas de alto nivel que no son únicamente del género grupero.

“No son fiestas normales porque llegas a ver gente que no me imagino teniendo en mi boda, pero no solamente han sido gruperos; me ha tocado estar en fiestas que a lo mejor no son de narcotraficantes, pero tampoco son comunes porque ves artistas que no cualquier persona los contrataría y no solamente son gruperos”.

Kylie Jenner destrona a J.Lo

Las cirugías de glúteos en Estados Unidos aumentaron debido a la influencia de Kylie Jenner en las mujeres del país.

Según la American Society of Plastic Surgeons, el año pasado se realizó un implante de glúteos cada 30 minutos.

En muchos casos, las pacientes van con la ilusión de salir del quirófano luciendo como Jenner, quien modela los nuevos Wedgie Fit Jeans de Levis.

Le advierten sobre Selena Gómez

La modelo Bella Hadid se puso en contacto con su exnovio, el cantante The Weeknd, para advertirle sobre Selena Gomez.

Gomez fue captada cariñosamente con The Weeknd hace unos días afuera de un restaurante en Santa Mónica.

De acuerdo con Us Weekly, Hadid le dijo a The Weeknd que Selena lo está usando, pero él cree que Bella está celosa.

Julio Preciado sufrió trombosis

Julio Preciado sufrió hace unos días una trombosis en su pierna izquierda, por lo se vio obligado a guardar reposo absoluto y cancelar una presentación agendada en Zacatecas.

El propio ‘Gigante de la Banda’ divulgó la noticia a través de su cuenta de Twitter.

Afortunadamente, su malestar tuvo lugar en Mazatlán, por lo que pudo ser atendido por su médico de cabecera, quien le prohibió trabajar, le pidió mantener absoluto reposo y tomar su medicina.

Según personas cercanas al cantante, el coágulo ya se trasladó de la rodilla a la ingle y corre el riesgo de pasar al pulmón, que sería peligroso, publicó el diario Noreste.

Fuentes: (Alberto Brown Rodríguez/MH, Agencia México y El Universal)