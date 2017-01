Escándalos

Tragos amargos le hicieron pasar a Donald Trump, Elton John, Celine Dion, Andrea Bocelli, Idina Menzel, The Rolling Stones y Justin Timberlake, quienes se negaron a cantar durante la gala Great American Inauguration Ball de su toma de posesión como presidente.

A la lista de las estrellas llamadas ‘A Listers’, que no aceptaron la invitación del magnate, se suman Garth Brooks, Katy Perry, Aretha Franklin, Kiss, Ice-T, Bruno Mars, The Chainsmokers, Adam Lambert, David Foster, The Dixie Chicks, Mötley Crüe y The 1975.

Y entonces ¿quién cantará y/o amenizará en la gala del 19 de enero en el Hyatt Regency de Washington DC y otras celebraciones?

Confirmados, entre otros, están Beau Davidson, The Reagan Years, The Mixx, Dj Romin, y las Radio City Music Hall Rockettes. Y la joven cantante Jackie Evancho –que se dio a conocer hace seis años en America’s Got Talent– cantará el ‘Star Spangled Banner’ en la ceremonia oficial de posesión.