Adamari López habló en exclusiva con MundoHispánico sobre todos los planes de su cumpleaños este 18 de mayo, y sobre cómo la pasará en una fecha tan especial donde celebra diversos éxitos en su vida profesional y personal.

“En la mañana voy a trabajar, regresamos todos después de estar en Tampa y Nueva York y compartiendo con el público y en la tarde estaré compartiendo el bizcocho con Alaïa y el papá, pero algo muy tranquilo ya que celebraremos el fin de semana”.

La boricua nos reveló todos los detalles de cómo mantiene un gran balance entre su vida en familia y la televisión.

“Tengo la dicha de trabajar en la mañana y me da la oportunidad de pasar la tarde compartiendo con mi hija y mi familia, Toni se encarga de llevarla a la escuela y es un papá presente y un papá que disfruta con ella en la mañana”, expresando que todos disfrutan el almuerzo, salen al parque y que gracias a su trabajo el show matutino un ‘Nuevo Día’ puede pasar el resto del día con Alaïa.

Con la llegada del Día de la Madre, me pongo a pensar en todos los momentos tan lindos que hemos vivido con @alaia su llegada, su bautizo, preparándonos para su cumpleaños en @target y muchos moments más.

Adamari compartió que su esposo Toni Costa comparte muchas cosas de la familia y de su hija en las redes sociales revelando que entre ellos dos tienen mucha exposición con el público y les encanta expresar sus, “momentos de alegría, su día a día, a veces hasta sus frustraciones adentro de los vuelos”,con sus seguidores.

La conductora incluso reveló que le gustaría más adelante seguir escribiendo basado en sus vivencias y las de su hija, y que también no descarta la posibilidad en trabajar en algún proyecto para niños ya que su experiencia como madre le cambio la vida.

“Conocí el amor incondicional, el amor de mamá no tiene comparación y cada vez crece más, es parte del aprendizaje y he aprendido a tener más paciencia” agregó.

“Cuando uno tiene un niño las cosas no se dan cuando uno quiere si no cuando se van dando, sigo aprendiendo y me deslumbra y emociona cada palabra y logro de ella”.

Además, nos compartió que Toni es un hombre muy detallista y que le encanta sorprenderla.

“Él me sorprendió, cuando nos comprometimos no tenía ni idea de que me iba a pedir matrimonio y tampoco sobre la fiesta y sin duda es una de las celebraciones más inesperadas que tuve”, dijo. Sin embargo, nos confesó que su mayor sorpresa y la que más alegría le ha dado hasta el momento fue cuando se enteró de la llegada de su hija Alia, “fue muy lindo para mí”.