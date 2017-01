Entre lágrimas Gaby Spanic vive amenazada (VIDEO)

Luego de que Gaby Spanic terminara su relación laboral con TV Azteca, la actriz ha emprendido varios proyectos lejos de la pantalla grande, como un libro de cocina, un perfume y unas cremas ecológicas, y aunque ha logrado salir adelante, vive en angustia constante por ser amenazada.

En entrevista con Suelta la Sopa dijo que a dicho a las autoridades las denuncias que le han hecho a su hijo, pero que no han hecho nada, pues afirma que a raíz de los conflictos que tiene con TV Azteca, también se ha iniciado una campaña para desprestigiarla.

“Me han lanzado fierros, he hecho miles de denuncias. Me han amenazado con matar a mi hijo, me han seguido hasta acá… ¿Qué han hecho? A veces le digo a las autoridades que hasta que uno no se muera… mientras que un loco o loca y los medios de comunicación se burlan de ti”, expresó.

La actriz confesó que todo comenzó cuando ella misma demandó a la televisora del Ajusco por intentar rescindir su contrato ilegalmente.

“Rescindieron de mi contrato ilegalmente y estoy defendiendo mis derechos como mujer, como un persona que laboró en la empresa por mucho tiempo y que nunca se negó a trabajar. Si estuve 3 años sin trabajar fue porque no me ofrecieron nada, yo siempre estuve dispuesta”, contó.