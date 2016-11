Famosos ejercen su voto y exhortan a electorado

En tan solo unas horas se sabrá si Hillary Clinton o Donald Trump será el 45avo presidente de Estados Unidos, y muchos de sus seguidores comunes y famosos ya emitieron su voto en esta histórica elección que cambiará el rumbo no solo de este país sino del mundo.

Y aunque la mayoría de famosos y minorías como la hispana apoyan a la exsenadora Clinton, también hay algunas estrellas y minorías que han dado su respaldo al magnate.

En las últimas semanas, expertos en el tema han dicho que el voto hispano es el gigante que acaba de despertar (en gran parte por los comentarios hirientes y racistas de Trump que comenzó a vociferar desde el arranque de su campaña) y su voto en estados como Nevada, Florida, Colorado y Carolina del Norte podría ser la más influyente y la diferencia para elegir al próximo presidente.

Tal ha sido la importancia de estas elecciones que artistas latinos como Los Tigres del Norte, Eva Longoria, Salma Hayek, Jennifer López, América Ferrera, Vicente Fernández, Maná, Molotov, Alicia Machado, Eugenio Derbez, Guillermo del Toro han participado activamente en sus redes sociales, videos, eventos comunitarios y conciertos para promover el voto y su apoyo incondicional a Clinton.

Entre las estrellas latinas que desde temprano salieron este 8 de noviembre a las urnas a votar y que mostraron mensajes y fotografías en sus cuentas de Twitter e Instagram destacan las siguientes:

Los Tigres Del Norte (cantantes): Hoy alzamos la voz por @HillaryClinton y por todos los latinos. ¡Si no votamos, no contamos! #ImWithHer #VotoLatino #SomosMás

Alicia Machado (actriz y empresaria): Vamos a votar! La democracia no está sobreentendida, debemos defenderla, construirla cada día!… (La ex Miss Universo 1996 voto por anticipado hace unos días en Miami)

Jennifer López (cantante, actriz): Tomorrow, Let’s Get Loud! #VOTE #ImWithHer???????? (Mañana, hagamos mucho ruido!)

Lin-Manuel Miranda (escritor, compositor, actor y cantante): Yup. Absentee ballot. (Si, voto ausente) #ImWithHer

Selena Gomez (cantante y actriz): Everyone is looking to America today, help making the right decision. Your vote is so important. (Todos están mirando a Estados Unidos hoy, ayuda a tomar la decisión correcta. Tu voto es muy importante.) #ImWithHer #ElectionDay

Kate del Castillo (actriz): Yo ya voté y tú? (I voted already, you? ) No se les olvide votar el día de hoy…

Angélica Vale (actriz y presentadora de TV): Recuerden que hoy es un día muy importante para todos los que vivimos en USA. Hay que ejercer nuestro derecho a votar. ¡A votar señores!

Vicente Fernández (cantante): Un orgullo representar a los latinos en el evento de @HillaryforNV. Este momento dictará el futuro de nuestra gente ¡hagan escuchar su voz!

Christina Aguilera (cantautora): The definition of a fighter is someone who doesn’t give up. Hillary, this one’s for you. #ImWithHer #Vote #Fighter (El significado de un luchador es alguien que no se da por vencido. Hillary, esta canción es para ti)

Guillermo del Toro (cineasta): Todos los hispanos en Estados Unidos que pueden votar, háganlo por favor! Voten. Demuéstrenle que están equivocados a aquellos que dicen que no contamos, a aquellos que piensan que somos invisibles y callados.

Diego Boneta (actor y cantante): Don’t let anyone else decide your future… go out there and VOTE!!! (No permitan que alguien más decida por su futuro… salgan y voten!!!)

Christian Chávez (actor): La democracia no solo es el derecho a votar sino es el derecho a vivir con dignidad

Morena Baccarin (actriz): Is anyone else feeling emotional today? (Alguien se siente emocionado hoy?) #ImWithHer

Mención especial a estas estrellas:

Al igual que Katy Perry, Beyonce, Jay Z, Bruce Springteen (en su emotiva presentación de apoyo a Clinton anoche en Filadelfia destrozo a Trump y dijo que “mañana sus ideas y su campaña se irán al suelo” , Jon Bon Jovi, Lady Gaga, y Lebron James entre otras decenas de luminarias del espectáculo y los deportes que tendieron una mano a Hillary Clinton en las últimas semanas, latinos como Jennifer Lopez, Eva Longoria, Los Tigres del Norte, Vicente Fernandez, Maná y Demi Lovato hicieron lo suyo para motivar al electorado a votar por la candidata demócrata y no permitir que el candidato republicano llegue a la Casa Blanca.

Jlo en varios de sus conciertos levantó su voz para votar por Clinton, y en un video desde Florida envió este mensaje a los latinos:

“Florida es muy especial para mí. Este año 27 millones de latinos podrán votar. Eso significa que tenemos una voz poderosa y podríamos influenciar la elección. Debemos salir a las urnas y votar. ¿Qué esperan? Es fácil. Pueden votar anticipadamente hasta el 6 de noviembre. Salgan y voten, mostrémosles que estamos con ella”.

Eva por su parte, escribió en sus redes sociales casi todos los días mensajes a sus fans como el siguiente: Hoy es el dia! Salgamos y votemos todos! (Today’s the day!! Get out there and vote everybody! #VoteYourFuture)

Los Tigres del Norte y Maná hablaron a sus fans en sus más recientes giras y presentaciones por todo el país sobre la importancia del voto y la necesidad de enviarle a Trump un mensaje duro y directo con su rechazo en las urnas.

Incluso Los Jefes de Jefes, sabiendo la importancia que también la elección de senadores demócratas -para que de ganar Clinton cuente con la mayoría del Senado para aprobar sus programas y leyes- visitaron Nevada en estos días para apoyar a Catherine Cortez Masto, candidata por Nevada al Senado federal.

“Día largo pero productivo junto a la senadora @CatherineForNV. ¡Gracias a todos los que nos acompañaron! #ImWithHer #VotoLatino #SomosMás”, comentaron en Twitter Los Tigres del Norte.

Famosos estadounidenses y su voto

Centenares de famosos estadounidenses salieron a votar hoy y muy entusiasmados y patrióticos subieron en sus redes sociales fotografías y mensajes a sus fans.

Alicia Keys (cantautora): This morning, I woke up feeling hopeful for the power of our voice, for unity, for our continued progress. #VoteLove #ImWithHer (Esta manana me desperte con esperanza por el poder de nuestra voz, de la unidad y de nuestro progreso continuo)

Vanessa Hudgens (actriz): Have youuuuu??? ???????????????????????? #imwithher (Y tú?)

Chris Colfer (actor): Let’s make history, America! #VOTE #ImWithHer (Hagamos historia, América!)

Rihanna (cantante): I’m with her. And her. #ImWithHer (Desde Brasil posteo esta foto con el mensaje: Estoy con ella. Y ella)

Tracee Ellis Ross (actriz): What a thrill! I just find it so exciting to vote in person. Only at 45min wait. Got a bit emotional. #ImWithHer #HerStory #IVoted (Que emocion! Es muy emocionante votar en persona. Solo una espera de 45 minutos. Estoy muy emocionada)

Miley Ray Cyrus (Actriz y cantante): I voted today for @HillaryClinton ❤️????❤️???? I am so proud of all of you who did the same! #imwithher (Hoy vote por @HillaryClinton… Estoy muy orgullosa de todos ustedes que hicieron lo mismo!)

Felicity Huffman (actriz): WE LOVE HILLARY! @HillaryClinton #electionday #ImWithHer (Amamos a Hillary!)

Ice Cube (Actor y rapero): If I can my ass up this early and vote. You can too. Let’s go family!!! (Si pude levantarme tan temprano y votar, tu también puedes. Vamos familia!)

Salman Rushdie (escritor): Done. You’re welcome, #MadamPresident! #imwithher (Hecho. De nada, #SenoraPresidente)