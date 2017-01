Dan permiso en Palm Beach para que el helicóptero de Trump pueda aterrizar

El presidente electo Donald Trump ya tiene un permiso especial que le permite aterrizar su helicóptero en su residencia Mar-a-Lago, en Palm Beach.

El ayuntamiento aprobó la disposición este martes.

Lo que significa que el Presidente Trump evitará el viaje en limosina desde el aeropuerto Internacional de Palm Beach en la cercanía de West Palm Beach y en su lugar volará en el Air Force One sobre la Intracoastal Waterway según el Orlando Sentinel.

