Calendario de eventos

CINEMÁS! celebra el buen cine de Guatemala y Cuba

La Atlanta Film Society presenta CineMás!, su segunda serie anual de películas latinoamericanas.

Ixcanul: cinta de Jayro Bustamante, que representará a Guatemala como Mejor Película Extranjera en la próxima edición del Óscar. Narra la historia de María, una adolescente maya kakchiquel que vive con su familia en una finca cafetera en las faldas de un volcán. Quiere huir del matrimonio apalabrado que le impusieron sus padres e intentará cambiar su destino a un precio muy alto.

Cuándo: 4 de noviembre, 7 p.m.

Espejuelos oscuros: ópera prima de la cubana Jessica Rodríguez que habla sobre una mujer que para sobrevivir distrae a un criminal contándole historias sobre varios momentos de la historia de Cuba.

Cuándo: 11 de noviembre, 7 p.m.

Costo: $10.

Dónde: Plaza Theatre, 1049 Ponce de Leon Ave., Atlanta.

Info: www.atlantafilmsociety.org/cinemas

BAILES

Corridos/Norteñas/Románticas

Los Humildes, Los Sementales de Nuevo León y Los Grandes Cadetes de Linares amenizarán un baile. 11 de noviembre, 9 p.m.-3 a.m. Precios populares. Espacio Discotheque, 6100 Live Oak Pkwy., Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

Norteño

Gran baile con Zierra Azul. 12 de noviembre, 10 p.m.-3 a.m. El Camaleon Night Club, 723 Sandtown Rd., Marietta. 770.419.2011.

CONCIERTOS

Merengue

Los Hermanos Rosario en concierto. 11 de noviembre, 9 p.m.-3 a.m. $30. Espacio Discotheque ATL, 6091 Live Oak Pkwy, Norcross. 770.491.8005 y www.lulutickets.com

Jazz

El baterista y compositor de jazz mexicano Antonio Sánchez brindará Birdman Live, recital de su banda sonora de la película ganadora del Oscar en 2015. 11 de noviembre, 8 p.m. $20. Emerson Concert Hall, Schwartz Center for Performing Arts, 1700 N. Decatur Rd., Atlanta. 404.727.5050 y www.tickets.arts.emory.edu

Reggaetón

El puertorriqueño Ozuna en concierto. 16 de noviembre, 9 p.m.-3 a.m. $35 (primeros 500 boletos) Mayores de 18 años. Las Perlas Discoteque, 3473 Old Norcross Rd., Duluth. 470.263.9688.

ESPECTÁCULOS

Show de comedia

Descárate con la Azcárate: show de comedia de la colombiana Alejandra Azcárate. 4 de noviembre, 9 p.m.-3 a.m. Gratis. $40 y $50 (VIP) Congas Bar & Grill, 3750 Venture Dr., Duluth. 678.754.9359 y www.ticketon.com

Concurso de belleza

Miss Hermosa Latina: tercera edición de este certamen de belleza en sus múltiples categorías. Christina Quiñones, y El Kartel de Atlanta amenizarán la velada con su música. 5 y 6 de noviembre, 3 p.m. $20. The Carlos and Sandra Cervantes Theatre For The Arts, 2001 Riverside Dr., Gainesville. www.hermosa-latina.com

Show de títeres

The Headless Horseman of Silly Hollow: show de títeres de mano que cuenta una divertida versión para niños del clásico cuento de terror de Washington Irving: Ichabod Crane ayuda al Jinete sin Cabeza a encontrarle una cabeza. Hasta el 6 de noviembre. Viernes, 10 y 11:30 a.m.; sábado, 11, 1 y 3 p.m.; domingo, 1 y 3 p.m. $16. Center for Puppetry Arts, 1404 Spring St., Atlanta. 404.873.3391 y www.puppet.org

Festival del Tamal

La Raza 102.3 FM presenta su festival anual del tamal con las actuaciones musicales de La Atraktiva de Tierra Caliente, Estruendo Norteño, Aliados de Tierra Cali, y Grupo Yevo. 6 de noviembre, 12 m. Gratis. Kroger, 1931 Jesse Jewell Pkwy., Gainesville. www.laraza1023.com

Celebración venezolana

Noche con sabor venezolano: para festejar a la Virgen de la Chinita se organiza esta celebración con la participación de Gaiteros de Pillopo, Tierra de Gracia, El Kartel y Cuero Trancao. 11 de noviembre, 8 p.m. $40.The Korean American Association of Greater Atlanta, 5900 Brook Hollow Pkwy., Norcross. 770.634.4243.

CINE

Estrenos

Doctor Strange: Llega otro héroe del mundo de Marvel: un cirujano en desgracia (Benedict Cumberbatch) se transforma en un poderoso mago bajo la tutela de la mística Ancient One.

Estreno: 4 de noviembre.

AGENDA COMUNITARIA

Aniversario de Colombianitos: Para celebrar su 15avo aniversario, la Fundación Colombianitos organiza una velada con música, comida, entretenimiento, bingo y premios para recolectar fondos para sus programas sociales en Colombia. 4 de noviembre, 7 p.m. $60. Sherwood Event Hall, 8610 Roswell Rd., Atlanta. 770.541.1131 y www.colombianitos.org

Cuentos bilingües familiares

Dinosaurios: La Biblioteca Publica de Smyrna continúa con su serie semanal de Cuentos Bilingües para todas las edades. En esta ocasión se contarán relatos de dinosaurios y el profesor retirado Bob Harris enseñará a fabricar artesanías en forma de estos animales. 10 de noviembre, 4-5 p.m. Gratis.Smyrna Public Library,100 Village Green Circle, Smyrna, 770.431.2860 y www.smyrnacity.com/your-government/departments/smyrna-public-library

Aniversario de Caminar Latino

Caminar latino, asociación sin fines de lucro que ayuda a familias latinas afectadas por la violencia, organiza su 26 aniversario. Se entregarán premios, habrá comida, entretenimiento y una subasta. 11 de noviembre, 7-10 p.m. $75. Hyatt Atlanta Perimeter at Villa Christina, 4000 Summit Blvd., Atlanta. 678.492.5580 y www.caminarlatino.org

Asistencia legal para ciudadanía

Abogados de inmigración brindarán ayuda legal a residentes permanentes mayores de 18 años para el proceso de naturalización estadounidense. Interesados deben inscribirse previamente en https://goo.gl/forms/WwxLb8AHwrNQQohF3 o en persona entre semana (9 a.m.-3 p.m.) 12 de noviembre,9 a.m. Gratis. Asociación Latinoamericana, 2750 Buford Hwy., Atlanta. www.uscis.gov/es/ciudadania

Foro de inmigración

La firma de abogados de Charles Kuck dará un foro informativo sobre asuntos de inmigración. 12 de noviembre,2-4 p.m. Gratis. Plaza Fiesta, 4166 Buford Hwy., Atlanta. 404.982.9138.

ExpoMujer

Yo soy M organiza esta exposición de recursos, servicios y productos de latinas para latinas con más de 200 expositores. Habrá mercado de empleos, miniferia de salud y entretenimiento para niños. 13 de noviembre,12-6 p.m. Gratis. Infinite Energy Forum, 6400 Sugarloaf Pkwy., Duluth. www.yosoym.com